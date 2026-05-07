Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi akşamı Kayserispor'u ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor'da, Beninli forvet Steve Mounie antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Tedavi için Alanya Anadolu Hastanesi'ne giden tecrübeli oyuncunun binaya baston yardımıyla girdiği görüldü.

Manşet Alanya'nın aktardığı görüntülere göre, hastaneye girişinde yürümekte zorlanan Mounie'nin durumu belirsizliğini koruyor. Kulüpten henüz resmi bir tıbbi rapor yayımlanmasa da, oyuncunun hafta sonu oynanacak son iç saha maçında sahada olma ihtimalinin oldukça zayıf olduğu öne sürüldü.

CEZALILARLA BİRLİKTE EKSİK SAYISI BEŞE YÜKSELDİ

Turuncu-yeşilli ekipte Kayserispor karşılaşması öncesi kadro kurma sıkıntısı yaşanıyor. Kart cezaları nedeniyle Ruan Duarte, Maestro, Ümit Akdağ ve Reis Lima bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakacak. Mounie'nin de muhtemel yokluğuyla birlikte eksik sayısının beşe çıkması, teknik heyetin hücum ve savunma rotasyonunda alternatif arayışlarına yönelmesine neden oldu.

Sezonun son virajında taraftarı önündeki bu son iç saha sınavına hazırlanan Alanyaspor, eksiklere rağmen sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kamuoyunun ve taraftarların gözü, kulüpten gelecek olan resmi sağlık durumu açıklamasına çevrilmiş durumda.