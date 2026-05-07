Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elenen Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetimin, beklentilerin uzağında kalınan sezonun ardından kiralık olarak forma giyen 5 futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Nottingham Forest'tan Jota'yı kiralayan kulüp, ara transfer döneminde ise Roma'dan Devis Vazquez ile Inter'den Kristjan Asllani'yi renklerine bağlamıştı. Spor basınında yer alan haberlere göre, satın alma opsiyonuyla kiralanan bu dört oyuncunun sözleşmelerindeki ilgili maddeler yönetim tarafından kullanılmayacak.

TOURE'NİN MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Takımın bir diğer kiralık ismi El Bilal Toure'nin geleceği ise henüz netleşmiş değil. Sözleşmesinde 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Malili oyuncunun, yüksek bonservis bedeli sebebiyle takımda kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğu aktarıldı. Toure, bu sezon görev aldığı 24 karşılaşmada 7 gol ve 5 asistlik performans sergilemesine rağmen yüksek maliyeti nedeniyle transferde yönetime geri adım attırıyor.

ALANYA SPOR KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE

Süper Lig'deki köklü kadro değişimleri, ligin genel rekabet yapısını etkilediği için Alanya'daki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Corendon Alanyaspor'un gelecek sezonki rakiplerinden Beşiktaş'taki bu yeniden yapılanma sürecinin, ligin üst sıralarındaki puan dengelerini değiştirmesi muhtemel görünüyor. Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yenilemesi beklenen siyah-beyazlı ekipte, mevcut ayrılık listesinin ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.