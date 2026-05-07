İstanbul Ümraniye'de devam eden yol çalışmaları sırasında trafiği rahatlatmak amacıyla asılan yönlendirme tabelası, bir sürücünün mağduriyetine yol açtı. İlgili güzergahta emniyet şeridini kullanan vatandaşa 20 bin TL trafik cezası uygulandı.

Ulusal medyanın aktardığına göre, bölgedeki tünel çalışması sebebiyle yetkililer tarafından alana "Çalışma alanı boyunca emniyet şeridini kullanabilirsiniz" yazılı bir branda asıldı. Bu uyarıyı dikkate alan sürücü, güzergahı emniyet şeridi üzerinden geçti. Ancak aracın plakası polis ekipleri tarafından tespit edilerek kural ihlali gerekçesiyle işlem yapıldı ve yüksek meblağlı ceza kesildi.

CEZAYA İTİRAZ VE SİSTEM ÇELİŞKİSİ

Kendisine tebliğ edilen 20 bin TL'lik cezayı gören vatandaş, duruma tepki göstererek olay yerine geri döndü. Tünel girişinde asılı duran ve emniyet şeridinin kullanımına açıkça izin veren brandayı görüntüleyen sürücü, sahadaki yönlendirme ile ceza sistemi arasındaki kopukluğu belgeledi. Yaşanan bu durum, kamuoyunda yetkilendirme ve ceza uygulaması arasındaki çelişki tartışmalarını beraberinde getirdi.

ALANYA D-400 GÜZERGAHI İÇİN EMSAL UYARI

Bu tür idari çelişkiler, özellikle turizm sezonu öncesi veya bitiminde yoğun yol bakım çalışmalarının yapıldığı Alanya D-400 karayolunu kullanan sürücüler için de muhtemel bir etki taşıyor. Uzmanlar, geçici trafik işaretleri ile kalıcı denetim sistemleri arasında zaman zaman senkronizasyon hataları yaşanabildiğine dikkat çekiyor. Sürücülerin benzer mağduriyetler yaşamaması adına, yol çalışmalarındaki geçici izin tabelalarını araç içi kamera kayıtlarıyla belgelemeleri, olası hukuki itiraz süreçlerinde kritik bir öneme sahip.