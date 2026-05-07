Turizmin başkenti Alanya, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nın hemen girişinde yer alan şok edici bir manzarayla çalkalanıyor. Bölgenin en işlek ve göz önündeki noktalarından birinde, Azak Beach Otel'in hemen yanı başında yükselen derme çatma yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

VİTRİNDE GECEKONDU ŞOKU

Geçmişte kafe olarak hizmet verdiği bilinen alan, etrafı metal saclarla kapatılmış, adeta bir gecekonduyu andıran harabe bir yapıya dönüşmüş durumda. Sprey boyalarla tahrip edilmiş trafolar ve döküntü malzemelerle çevrili bu "çirkinlik abidesi", kentin en prestijli turizm vitrinine ağır bir darbe vuruyor. Şehrin merkezinde her gün binlerce turistin kullandığı güzergahta ortaya çıkan bu tablonun nedeni ve mimarı ise koca bir muamma.

ESNAFTAN SERT TEPKİ: ALANYA'YA İHANET

Ortaya çıkan bu başıboş manzaraya en büyük tepki ise bölge esnafından geldi. Turizm sezonunda böylesi bir vizyonsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirten çevre esnafı, yetkililerin sessizliğine isyan etti. Duruma sert sözlerle tepki gösteren vatandaşlar, "Alanya'nın imajını olumsuz etkileyen bu tür çirkinliklere göz yummak, Alanya'ya açıkça ihanettir" diyerek tepkilerini dile getirdi.

CEVAP BEKLEYEN KRİTİK SORULAR

Şimdi tüm gözler yerel yönetim ve ilgili kurumlara çevrilmiş durumda. Kamuoyu ve bölge halkı şu kritik soruların cevabını arıyor: Dünyaca ünlü plajın girişindeki bu noktayı kim, hangi cüretle bu hale getirdi? Kente yakışmayan bu harabeye kimler izin verdi? En önemlisi ise; Alanya Belediyesi bu açık vizyon kaybı ve görüntü kirliliği karşısında neden hala hiçbir işlem yapmıyor? Skandalın nasıl sonuçlanacağı ve yetkililerin bu çirkinliğe ne zaman dur diyeceği merakla bekleniyor.