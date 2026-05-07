Televizyon ekranlarının bilinen yapımlarından 'Kuruluş Osman' ve 'Hudutsuz Sevda' dizilerinde rol alan Burak Çelik, eşi Ece Bayrak ile birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. Ünlü oyuncu, yeni bebek haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine aktardı.

Aralık 2024 tarihinde resmi olarak nikah masasına oturan çift, ailelerini büyütme yönünde yeni bir adım attı. Çelik ailesi tarafından yapılan son paylaşımlara göre, dünyaya gelecek ikinci bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu belirtildi.

İLK BEBEKLERİ AĞUSTOS AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Çiftin ilk çocukları olan Kaan Aslan, geçtiğimiz 8 Ağustos tarihinde doğmuştu. Oyuncu Çelik, o dönemde oğlunun doğum sürecini "Hoş geldin oğlum" ifadeleriyle dijital platformlarda kamuoyuna duyurmuştu. İlk çocuklarının doğumunun üzerinden bir yıldan az bir süre geçmişken paylaşılan yeni hamilelik süreci, ulusal magazin basınında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

ALANYA VE BÖLGEDEKİ TELEVİZYON İZLEYİCİSİNİN İLGİSİ

Ulusal kanallarda yayınlanan tarihi ve aksiyon türündeki dizilerin oyuncu kadroları, Alanya'daki televizyon izleyicileri ile magazin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kış aylarında yerel halkın popüler televizyon yapımlarına ve oyuncuların yaşamlarına gösterdiği ilgi, bu tür gelişmelerin bölge kamuoyunda da karşılık bulmasını sağlıyor. Çiftin kız çocuklarının doğum tarihi hakkında henüz net bir takvim paylaşılmadığı bildirildi.