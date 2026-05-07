Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonunda yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında 300 çifte 500 bin TL evlilik desteği vereceklerini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında açıklanan proje, özellikle hayatın yükünü erken yaşta omuzlayan yetim ve öksüz gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Desteğe hak kazanan isimler 8 Mayıs 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

İnsanın doğası gereği her zaman huzur ve güvenli bir liman arayışında olduğunu ifade eden Arpaguş, bu ihtiyacın en doğal karşılandığı yerin aile kurumu olduğunu vurguladı. Türkiye ve dünya genelindeki iyilik faaliyetlerini TDV aracılığıyla yürüttüklerini aktaran yetkili, yeni projenin sadece maddi bir yardım olmanın ötesine geçtiğini belirtti. Temel amacın, gençlerin sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle sağlam temellere dayanan bir aile inşa etmelerine bütüncül bir katkı sunmak olduğu açıklandı.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edilen ve 2 Ocak 2026'da duyurulan kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Mart 2026 tarihleri arasında sisteme 90 bine yakın genç kayıt olurken, 40 bini aşkın kişi başvuru adımlarını eksiksiz tamamladı. Komisyonlar tarafından yapılan incelemeler neticesinde 19 bin 69 yetim ve öksüz çift ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından 3 bin 477 çift nihai incelemeye kalırken, 1875 çift için il şubelerince yerinde sosyal inceleme aşamasına geçildi. Hak sahibi olarak belirlenecek 300 çift, ilk etapta çevrim içi ortamda düzenlenecek 'Evlilik Okulu Seminerleri'ne katılım sağlayacak.

ALANYA MÜFTÜLÜĞÜ'NDE NİKAH HAREKETLİLİĞİ BEKLENTİSİ

Evlilik ve barınma maliyetlerinin yüksek seyrettiği turizm bölgelerinden Alanya'daki dar gelirli gençler için de bu proje yakından takip ediliyor. Desteğin ödenmesi için aranan en önemli şart, resmi nikah işlemlerinin müftülükler aracılığıyla yapılması. Buna göre, 500 bin TL tutarındaki çeyiz yardımından faydalanacak çiftlerin 1 Haziran ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahlarını müftülüklerde kıydırması zorunlu tutuluyor. Bu kuralın, projenin olası yansıması olarak Alanya Müftülüğü'ne yapılacak nikah başvurularında belirgin bir hareketlilik yaratması muhtemel görünüyor.

Toplumun aile kurumuna verdiği değerin bir göstergesi olarak nitelendirilen yardımlaşma hareketi, gençlerin hayata umutla başlamasını hedefliyor. İhtiyaç durumları tespit edilen adayların sonuçları açıklandıktan hemen sonra resmi prosedürlerin hızlıca işletileceği bildirildi.