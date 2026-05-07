Bursa'daki bir cinayet davasında ifade vermek için 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova Adliyesi'ne giden Halis Turan'ın bina girişinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

CİNAYET NASIL PLANLANDI?

İddianameye göre olayın kökeni, 22 Temmuz 2024 tarihinde Bursa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle biten kavgaya dayanıyor. Bu davanın tanığı olan Halis Turan'ın adliyeye silahsız gireceğini bilen şüpheliler Ömer A., Yusuf A., Zübeyir A. ve Mehmet Şah A., saldırıyı bir gün önceden organize etti. Olay günü adliye çevresinde bekleyen Ömer A., binadan çıkan Turan'a tabancayla ateş açtı. Kaçmaya çalışan maktulü kovalayan saldırgan, yere düşen Turan'ın baş ve ense bölgesine yakın mesafeden defalarca ateş etti.

KAMUOYUNDA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Adliye binaları gibi yüksek güvenlikli alanların çevresinde yaşanan bu tür şiddet olayları, Alanya dahil olmak üzere tüm bölgelerde kamuoyunun adli süreçlerdeki güvenlik tedbirlerini yakından takip etmesine neden oluyor. Olay esnasında adliyeye girmekte olan olayla ilgisiz 77 yaşındaki E.K.'nin dizinden yaralanması, kamusal alanlardaki olası yansımaları ve sivillerin risk altında kalma ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

Dosyaya dahil edilen güvenlik kamerası kayıtlarında saldırının tüm detaylarının yer aldığı bildirildi. İddianamede Ömer A., Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Mehmet Şah A. için "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.