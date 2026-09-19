CORENDON Alanyaspor’un Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının önemli bölümünü kapsayan 7-16. haftalar arasındaki maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstürle birlikte turuncu-yeşilli ekibin 10 haftalık periyotta karşılaşacağı rakiplerin yanı sıra maçların tarih ve başlama saatleri de netleşti.

Bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor, bu mücadelenin ardından 7. haftada Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Turuncu-yeşilliler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapacak.

5 MAÇ ALANYA’DA, 5 MAÇ DEPLASMANDA

Açıklanan programa göre Alanyaspor, 7-16. haftalar arasındaki 10 karşılaşmanın 5’ini kendi sahasında, 5’ini ise deplasmanda oynayacak. Erzurumspor FK, Kocaelispor, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor Alanya’ya gelecek.

Turuncu-yeşilliler deplasmanda ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEPLASMANLARI

Alanyaspor’un açıklanan fikstüründe özellikle İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları öne çıkıyor. Turuncu-yeşilliler, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Alanyaspor, 16. haftada ise 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da RAMS Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak. Böylece turuncu-yeşilliler, açıklanan 10 haftalık programı zorlu Galatasaray deplasmanıyla tamamlayacak.

ALANYASPOR’U YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Corendon Alanyaspor, bu süreçte iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken deplasmanlardan da puanlarla dönmenin mücadelesini verecek. Yaklaşık iki aylık döneme yayılan 10 karşılaşma, turuncu-yeşilli ekibin sezonun ilk yarısındaki konumu açısından önemli bir süreç olacak.

Alanyaspor cephesinde ise öncelik bugün oynanacak Arca Çorum FK karşılaşması. Turuncu-yeşilliler bu maçın ardından Erzurumspor FK mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. (Mehmet TUNÇ)