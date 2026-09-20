Trendyol Süper Lig’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, milli ara öncesinde alınan 3 puanın önemine dikkat çekti.

Çorum FK’nin son iki karşılaşmada 8 gol atan ve formda olan bir ekip olduğunu hatırlatan Pereira, rakiplerinin iyi futbol oynadığını ancak Alanyaspor’un maça hazır çıktığını söyledi.

“HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK”

Rakip takımın teknik direktörünü de tebrik ettiğini belirten Pereira, “Bugün de iyi futbol oynamaya devam ettiler. Zaten hocalarını da tebrik ettim. İzlemesi gerçekten keyifli bir takım ama biz bu takıma karşı hazırdık ve bazı anlarda onları durdurabildik. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK”

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, Çorum FK’nin oyun yapısını detaylı şekilde analiz ettiklerini dile getirdi.

Pereira, “İyi oynadığımız bir maçtı. Çorum’un önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var. Sol stoperleri Smolcic’in hatlar arasında çok iyi paslar atabildiğini biliyorduk. Bu yüzden oyunculardan bazı isteklerim oldu. Beni çok iyi anladılar ve sahada uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu çünkü Çorum iyi oynayan bir takım. Ancak genel olarak baktığımızda bizim daha fazla pozisyonumuz ve daha fazla gol beklentimiz vardı. Önemli bir üç puan aldık” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDE ÇOK UZUN BİR YOL VAR”

Alınan galibiyete rağmen ligin henüz başında olduklarının altını çizen Pereira, rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

“Tabii ki daha yolun başındayız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Odağımızı yukarıda tutmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” diyen Pereira, takımının gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

DEĞİŞİKLİKTE HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Pereira, Alanyaspor’un gol pozisyonuyla sonuçlanan korner atışından önce yaptığı oyuncu değişikliğinde hata yaptığını da ifade etti. Portekizli çalıştırıcı, buna rağmen oyuna dahil olan futbolcuların takıma iyi katkı sağlaması nedeniyle kendisini “şanslı” olarak nitelendirdi.

HAKEM VE VAR AÇIKLAMASI

Hakem kararlarının karşılaşmaya etkisiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Pereira, hakem hatalarını sonuçlar için bir bahane olarak görmediğini söyledi.

Sahadaki hakemlerin çok kısa sürede karar vermek zorunda kaldığını belirten Pereira, VAR konusunda ise farklı bir değerlendirme yaptı:

“Ben hakemlerle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Hatalar oluyor, çok fazla hata oluyor. Sahadaki hakemin işi gerçekten çok zor çünkü zamanı yok ve o an karar vermesi gerekiyor. VAR ile ilgili bir şey söyleyebiliriz. Çünkü VAR’ın önünde ekranlar, görüntüler ve zaman var. Ama ben asla bahanelere sığınmıyorum. Kazandığımda da kaybettiğimde de bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum.”

Pereira sözlerini, “Bence biz daha iyi olan taraftık ve galibiyeti hak ettik” ifadeleriyle tamamladı.