Corendon Alanyaspor yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Kulüp, maç boyunca aleyhlerine verilen kararların doğrudan puan kaybına yol açtığını belirterek, verilmeyen iki net penaltı pozisyonuna dikkat çekti.

Turuncu-yeşilli ekibin paylaştığı metne göre, mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda kural ihlali yapıldı. Rakip oyuncunun dizinden seken topun koluna çarptığı, ancak oyuncunun kolunu açarak doğal konumunu bozduğu ifade edildi. Açıklamada, hakemin bu detayı atladığı vurgulandı.

İBRAHİM'E YAPILAN MÜDAHALE

Maçın 84. dakikasında ise hücum oyuncusu İbrahim'in ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyon eleştirilerin odak noktası oldu. Kulüp, rakip savunmacının topla oynama niyeti olmadan el, ayak ve vücudunu kullanarak kasıtlı bir müdahalede bulunduğunu aktardı. Hakem Ergün'ün görüş açısı açık olmasına rağmen oyunu devam ettirmesinin futbol kurallarıyla bağdaşmadığı savunuldu.

KULÜBÜN MHK'DEN BEKLENTİSİ NEDİR?

Alanyaspor'un resmi itirazı, Süper Lig'de 'doğal konum' ve 'topla oynama niyeti' gibi yoruma açık kuralların standartlaştırılması talebini yansıtıyor. Kulüp, sadece Göztepe maçındaki puan kaybına değil, sezonun geri kalanında tüm takımlara uygulanacak hakem standartlarına işaret ediyor.

Açıklamanın sonunda Merkez Hakem Kuruluna (MHK) seslenildi. Turuncu-yeşilliler, hakem camiasından tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşan, adil ve dengeli bir yönetim anlayışı beklediklerini belirterek açıklamayı sonlandırdı.