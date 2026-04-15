TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira'nın Trabzonspor karşılaşmasının ardından takıma verdiği iki günlük izin dün sona erdi. Turuncu-yeşilli takım dün itibarıyla Kasımpaşa mesaisine start verdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı programla devam etti. Teknik heyetin futbolcularla yakından ilgilendiği antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Hafta boyunca hazırlıklarını sürdürecek olan Alanyaspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı İstanbul deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında 6 maça çıkarmak isteyen isteyen turuncu-yeşilliler, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Corendon Alanyaspor, bugün yapılacak antrenmanla Kasımpaşa mesaisine devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Alanyaspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü saat 14.30'da Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde turuncu-yeşilli ekipte hazırlıklar dün start aldı
Trend Haberler
Son Dakika! Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Alanya'da şok iddialar: Müteahhit aynı daireyi çok sayıda kişiye mi satmış?
Son Dakika! Alanya’da bina yangını
Antalya dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Cuma günü kuvvetli yağış geliyor
Alanya'da 15 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi? Sendika grev kararı aldı
15 Nisan’da okullar tatil mi? İşte son durum