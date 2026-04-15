Gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlamayı hedefleyen proje, bir kez daha katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Gençlik Meclisi Başkanı Kazım Arı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gençler adeta bir belediye meclisi ciddiyetiyle kürsüye çıkarak Alanya’nın geleceğine dair söz aldı. Toplantıda İmar ve Kent Estetiği, Ulaşım, Çevre ve Doğa, Gençlik Çalışmaları, Spor, Kültür ve Turizm ile Kent Etkinlikleri Komisyonları tarafından hazırlanan raporlar tek tek ele alındı, tartışıldı ve oylamaya sunuldu. Nisan ayı meclis toplantısı, önemli konukların katılımıyla da ayrı bir değer kazandı. Alanya Belediyesi’nin en genç meclis üyeleri Asrın Ateşoğlu ve İrem Yunusoğlu ile birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Nuri İmamoğlu toplantıya katılarak gençlere hitap etti. Konuk isimler, gençlerin yerel yönetime katılımının önemine vurgu yaparken, bu tür projelerin demokratik bilinç ve kent aidiyeti açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Komisyonlardan gelen öneriler; kent güvenliğinin artırılmasından çevre duyarlılığının geliştirilmesine, ulaşımda erişilebilirlikten gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Özellikle gençlerin kent yaşamında daha görünür ve etkin olması, sosyal alanların artırılması, sürdürülebilir çevre politikalarının geliştirilmesi ve kent estetiğinin güçlendirilmesine yönelik öneriler dikkat çekti. Toplantı boyunca söz alan genç meclis üyeleri, sadece fikir üretmekle kalmayıp çözüm odaklı yaklaşımlarıyla da öne çıktı. Demokratik tartışma kültürünün güçlü bir şekilde hissedildiği oturumda, farklı görüşler saygı çerçevesinde dile getirilirken ortak akıl doğrultusunda kararlar alındı. Bu yönüyle toplantı, gençlerin yerel yönetim süreçlerine ne denli hazır ve donanımlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Proje kapsamında alınan kararların, rapor haline getirilerek Alanya Belediyesi’ne iletilecek olması ise gençlerin yalnızca simülasyonla sınırlı kalmayıp gerçek karar alma mekanizmalarına katkı sunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN