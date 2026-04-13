CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Alanyaspor, ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.

İZİN BİTTİ, MESAİ BAŞLIYOR

Teknik Direktör Joao Pereira'nın takıma verdiği 2 günlük izin sona erdi. Turuncu-yeşilli ekipte futbolcular, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başlayacak. Alanyaspor'da hedef, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek hem çıkışını sürdürmek hem de ligde üst sıralara doğru tırmanışını devam ettirmek. Teknik heyet ve oyuncular, kritik mücadele öncesinde moralli ve istekli görüntü sergiliyor. Cemali AYDINOĞLU