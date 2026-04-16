SÜPER Lig'de yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu başarılı grafiğini Kasımpaşa deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile puan hanesine önemli katkılar yapan Alanyaspor'da, takım içindeki birlik ve beraberlik de üst seviyede. Hazırlıklar, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanlarla devam ediyor. Taktik ağırlıklı çalışmalara önem veren Pereira'nın, oyuncularına özellikle maç disiplini ve saha içi organizasyon konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Antrenmanlarda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti.

HEDEF: İSTANBUL'DAN PUANLA DÖNMEK

Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya kontrollü ve mücadeleci bir oyun anlayışıyla çıkmayı planlıyor. Teknik heyet, rakibin güçlü yönlerine karşı özel önlemler üzerinde dururken, hücum hattında ise etkili bir performans bekleniyor. Corendon Alanyaspor'da hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanla sürecek. Turuncu-yeşilli kafile, yarın öğle saatlerinde gerçekleştirilecek son idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AY⁪DINOĞLU