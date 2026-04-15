CORENDON Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde dün gerçekleştirilen idman, yüksek tempoda geçti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcuların antrenman boyunca hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Teknik heyetin özel olarak üzerinde durduğu pas çalışmalarıyla birlikte takımın oyun içi koordinasyonunun artırılması hedeflenirken, antrenmanın son bölümünde oynanan turnuva maçları ise büyük çekişmeye sahne oldu. Oyuncuların rekabetçi performansı teknik ekipten tam not aldı.

MORALLER YERİNDE, MOTİVASYON YÜKSEK

Ligde kritik bir viraja girilirken, Corendon Alanyaspor'un Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediği öğrenildi. Turuncu-yeşilli ekipte morallerin yerinde olması ve oyuncuların yüksek motivasyonu, teknik heyeti sevindiren en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Corendon Alanyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik direktör Pereira'nın, hafta boyunca taktik ağırlıklı çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU