Antrenman sırasında burnuna aldığı darbe sonucu kanama yaşayan tecrübeli futbolcuya ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından yapıldı. Daha sonra sponsor hastane Anatolia Hospital Alanya'da tomografisi çekilen Karaca'nın burun kemiğinde çökme kırığı tespit edildi. Bunun üzerine deneyimli oyuncu ameliyata alındı.

Genel anestezi altında Op. Dr. Kasım Durmuş tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Efecan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kaptan oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sahalara dönmesinin beklendiği ifade edildi. Cemali AYDINOĞLU