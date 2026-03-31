TÜRKİYE’NİN farklı illerinden binlerce emekli astsubay ve aileleri, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Anıtpark'ta düzenlenecek “Büyük Astsubay Mitingi” için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyonun, hem anma hem de hak arama mücadelesi niteliği taşıması dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde Deniz Şehitleri’ni Anma Günü dolayısıyla dualar edilecek, şehitler anılacak. Ardından katılımcılar, mesleki hak taleplerini kamuoyuna duyurmak üzere meydanda buluşacak.

“ADALET UÇURUMU” VURGUSU

Mitingin ana temasının “Hak, Onur ve Adalet” olduğu belirtilirken, organizasyon temsilcileri emekli astsubayların ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Açıklamalarda, görev süresince yüksek oranda prim ödeyen astsubayların emeklilikte bu katkının karşılığını alamadığı, maaşların ise yaşam standartlarını karşılamaktan uzak kaldığı ifade edildi. Emekli astsubayların büyük bölümünün ek gelir olmadan geçinemediği iddia edilirken, bu durum “adalet sorunu” olarak nitelendirildi.

“HUKUKI STATÜDE ÇELİŞKİ” İDDIASI

Astsubayların en çok dile getirdiği konular arasında ise hukuki statü tartışması yer aldı. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında “savaşçı personel” ve kritik görev unsuru olarak tanımlanan astsubayların, özlük hakları söz konusu olduğunda farklı bir statüde değerlendirildiği öne sürüldü. Bu durumun, özellikle tazminat ve emeklilik haklarında ciddi eşitsizlikler yarattığı ifade edilerek, uygulamanın camia içinde “onur kaybı” olarak görüldüğü belirtildi.



5 TEMEL TALEP KAMUOYUNA DUYURULACAK

Mitingde gündeme getirilecek başlıca talepler ise şu şekilde sıralandı:

Makam ve görev tazminatlarının adil şekilde düzenlenmesi

Eğitim seviyesinin ön lisandan lisans düzeyine çıkarılması

Hukuki statünün görev tanımına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi

Emeklilikte maaş dengesi ve intibak düzenlemesi yapılması

Karar alma süreçlerinde temsil hakkının güçlendirilmesi

'HAK VERİLMEZ, ALINIR' MESAJI

Türkiye genelinden çeşitli dernek ve platformların katılımıyla gerçekleşecek buluşmada, “Hak verilmez, alınır” sloganının öne çıkacağı bildirildi. Organizasyon temsilcileri, etkinliğin yalnızca mevcut hak taleplerini değil, gelecek nesillerin mesleki itibarı açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Fahrettin Bağrı temsil heyeti tarafından yapılan çağrıda, tüm emekli astsubaylar ve aileleri 4 Nisan’da Ankara Anıtpark'a davet edildi.