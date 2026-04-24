ALANYA’DA geçtiğimiz şubat ayında etkili olan yoğun sağanak yağış ve baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılması, Dim Çayı çevresinde taşkın riskini beraberinde getirmişti. Yaşanan su yükselmesi nedeniyle bölgede birçok bahçe, iş yeri ve yapı zarar görürken, özellikle Dim Çayı üzerindeki bazı işletmelere ait çardaklar suya kapılarak yerinden sökülmüştü. Yükselen debiye dayanamayan çardakların ahşap, demir ve trapez sacdan oluşan parçaları çay boyunca sürüklenerek farklı noktalarda birikmiş, hem çevre kirliliği hem de yeni risk alanları oluşturmuştu. Özellikle Tosmur ile Kestel arasında sulama suyu taşıyan köprüye takılan demir yığınları, uzun süre boyunca yerinde kaldı. Aradan geçen zamana rağmen temizlenmeyen bu birikintiler, hem görüntü kirliliği oluşturdu hem de olası yeni yağışlarda su akışını engelleme riski nedeniyle endişe yaratıyordu.

DSİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

DSİ ekipleri, bölgede başlattıkları çalışma kapsamında çay yatağında biriken moloz, piknik malzemesi, hurda ve çardak kalıntılarını temizlemeye başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmaların, suyun akışını rahatlatması ve taşkın riskini azaltması hedefleniyor. Yetkililer, temizlik çalışmalarının belirli noktalarda yoğunlaştırıldığını ve çayın doğal akışını engelleyen tüm unsurların kontrollü şekilde kaldırılacağını bildirdi. (Şerife ÇOBAN)

