ALANYA’DA kadın girişimcileri desteklemek amacıyla anlamlı bir etkinlik hayata geçiriliyor. Alanya Yükselen Kadın Girişimciler Kulübü (AYKAD) öncülüğünde düzenlenecek kermeste, kadın emeği ürünler satışa sunulacak. Kadın istihdamını artırmak ve yerel üretimi güçlendirmek hedefiyle organize edilen etkinlikte, el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerle buluşacak. AYKAD Başkanı Elif Sezen, bu tür organizasyonların kadınların ekonomik hayata katılımına önemli katkı sağladığını vurguladı. Kermes, 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 20.00 arasında Hacı Memişler Camii önü pazar alanında gerçekleştirilecek. Etkinliğe, Sezen’in yanı sıra Güllerpınarı Mahalle Muhtarı Serap Neğiş ve Kızlar Pınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik de destek verecek.

ŞAHİN’DEN GİRİŞİMCİ KADINLARA TAM DESTEK

Öte yandan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu ve Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin de AYKAD heyetinin vakfa gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, "Alanya Yükselen Kadın Girişimciler Kulübü (AYKAD) Başkanı Sayın Elif Sezen ve Güllerpınarı Mahalle Muhtarı, vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Serap Neğiş vakfımızı ziyaret ettiler. AYKAD tarafından Alanya kadın girişimciler yararına düzenlenecek, kadın istihdamını desteklemek ve yerel üretimimizi güçlendirmek adına el emeği ürünlerin sergileneceği kermes ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak desteklerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

