"Kervan" temasıyla çizilen dünyanın dört bir yanından eserler masaya yatırıldı. Uluslararası arenada büyük ses getiren yarışmaya bu yıl 53 ülkeden 323 yarışmacı toplam 856 eserle katıldı. Jüri üyelerinin zorlu değerlendirmesi sonucunda 60 eser finale kalırken, bu eserlerden 14'ü ödüle layık görüldü, 46'sı ise sergilenmeye aday bulundu. Yarışmanın değerlendirme sürecinde alanında uzman isimler görev aldı. Usta karikatüristler Ahmet Öztürklevent, Constantin Pavel, Halit Kurtulmuş, Mehmet Zeber, Meral Onat ve Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura'nın yer aldığı jüri heyeti, birbirinden değerli yüzlerce eseri titizlikle inceledi.

BÜYÜK ÖDÜL TÜRKİYE'NİN OLDU

Dereceye giren yarışmacılara para ödüllerinin yanı sıra festival kapsamında konaklama ve uçak bileti imkanlarının da sunulacağı yarışmada, ödül almaya hak kazanan isimler ve ülkeleri şu şekilde sıralandı:

•⁠ ⁠Birincilik Ödülü: Turan Aksoy (Türkiye)

•⁠ ⁠İkincilik Ödülü: Valentin Georgiev (Bulgaristan)

•⁠ ⁠Üçüncülük Ödülü: Stefaan Provijn (Belçika)

•⁠ ⁠Bedri Koraman Anı Özel Ödülü: Constantin Sunnerberg (Fransa)

•⁠ ⁠Deniz Som Anı Özel Ödülü: Galym Boranbayev (Kazakistan)

•⁠ ⁠İbrahim Tapa Anı Özel Ödülü: Oleksiy Kustovsky (Ukrayna)

•⁠ ⁠Musa Gümüş Anı Özel Ödülü: Gabriel Rusu (Romanya)

•⁠ ⁠Alanya Belediye Mansiyon Ödülü: Fırat Saraç (Türkiye)

•⁠ ⁠Karikatürcüler Derneği Mansiyon Ödülü: Sajad Rafeei (İran)

•⁠ ⁠ALTAV Mansiyon Ödülü: Tan Yücel (Türkiye)

•⁠ ⁠ALTİD Mansiyon Ödülü: Javad Takjoo (İran)

•⁠ ⁠ALTSO Mansiyon Ödülü: Danny De Haes (Belçika)

•⁠ ⁠TÜRSAB Mansiyon Ödülü: Murteza Albayrak (Türkiye)

•⁠ ⁠Jüri Özel Ödülü: Bilig Ba (Çin)

KAZANAN ESERLER 800 YILLIK KIZILKULE'DE SERGİLENECEK

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, 24. Uluslararası Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yıl 800. yaşı kutlanan tarihi Kızılkule, birbirinden değerli karikatürlere ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta karikatürist ve jüri üyesi Musa Gümüş'ün eserlerinden oluşan özel bir anı sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN