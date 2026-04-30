29 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte, 940 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye dikkat çekti.

KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Gerçekleştirilen çekilişte çıkan ana numaralar şu şekilde açıklandı:

38 - 64 - 68 - 78 - 84 - 88

Çekilişte ayrıca:

Joker numarası: 70

Süper Star numarası: 73

REKOR İKRAMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 940.130.080 TL olarak belirlendi. Yüksek tutar, son dönemin en dikkat çeken loto sonuçları arasında yer aldı.

Kazanan kuponun hangi il veya ilçeden oynandığına ilişkin detayların, Milli Piyango İdaresi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ALANYA’DA DA YOĞUN İLGİ

Yüksek ikramiye tutarı, Alanya’da da şans oyunu bayilerine ilgiyi artırdı. Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin çekilişlere olan ilgisinin yükseldiği gözleniyor.

Bayi işletmecileri, büyük ikramiyelerin açıklanmasının ardından kupon satışlarında kısa süreli artış yaşandığını ifade ediyor.

SONUÇLAR TAKİP EDİLİYOR

Çekiliş sonuçları, resmi platformlar üzerinden erişime açılırken, kazanan talihlilerin ikramiyelerini belirlenen süre içinde başvurarak almaları gerekiyor.