GAZETECİLİK ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürüten, Güney Afrika’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına yayımlanan Everything Turkish dergisinin sahibi ve editörü Marion Smith’in organizasyonuyla Güney Afrika’dan gelen kadın grubu, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde kenti gezdi.

Türkiye’ye ilk kez gelen konuklar, program kapsamında Alanya’nın tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Grup, Kızılkule, Tersane, Alanya Kalesi ve tarihî Alanya evlerini ziyaret etti. Teleferikle Kleopatra Plajı’na inen konuklar, Alanya’nın panoramik manzarasını da izledi.

YEREL ÜRETİMLERİ DE İNCELEDİLER

Güney Afrikalı kadınlar, Oba Alacami’de düzenlenen Keçiboynuzu Festivali’ni de ziyaret ederek Alanya’nın yerel üretimleri ve kırsal yaşamı hakkında bilgi aldı. Program kapsamında ziyaret edilen noktalarda Alanya Belediyesi başkan yardımcılarıyla da bir araya gelen konuklar, kentte güvenli ve huzurlu bir tatil geçirdiklerini ifade etti. Konuklar, Alanya’nın deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra tarihî ve doğal zenginliklerinden de etkilendiklerini belirtti.

ULUSLARARASI TANITIMA KATKI

Alanya Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan bu tür çalışmalarla Alanya’nın farklı değerlerinin dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.