Fuar boyunca Türkiye'nin önde gelen tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileriyle yeni sezon planlamalarına yönelik önemli toplantılar gerçekleştirildi. Türkiye ve dünya turizminden binlerce profesyoneli İstanbul'da buluşturan fuarda, Alanya standı katılımcılardan ve sektör temsilcilerinden ilgi gördü. Yeni sezon dinamiklerinin şekillendiği ve iç pazardaki son trendlerin değerlendirildiği organizasyonda; Alanya'nın tarihi dokusu, alternatif turizm çeşitliliği, zengin etkinlik takvimi ve güçlü konaklama altyapısı ön plana çıkarıldı. Şehrin vizyonu doğrultusunda hem mevcut pazar payının korunması hem de ulusal çapta yeni iş birliklerinin temellerinin atılması hedeflendi. Bu genel hedefler çerçevesinde Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Hatipoğlu ile Can Som’un da katılım sağladığı fuarda, sektörün en güçlü aktörleriyle bir araya gelindi. Alanya turizmine önemli katkılar sağlayan Alanya Teleferik yetkilileri de fuarın ilk gününde Alanya heyetini yalnız bırakmadı. Alanya standında gerçekleştirilen görüşmede tanıtım noktasında yapılabilecek alternatif projeler değerlendirdi. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen görüşmeleri; Alanya heyeti adına temasları yürüten, ALTAV Yönetim Kurulu’nda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Temsilcisi olarak görev alan Özkan Ünal ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Can Som; Setur Ürün Direktörü Serhat Günay, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar, Tatilsepeti Yetkililerinden Ümit Demirel ve Tatilbudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ile görüşerek Alanya’nın turizm hedefleri, yeni işbirliği projeleri ve acentelerin beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN