ALANYA Emlak Profesyonelleri Derneği tarafından, ALTSO ev sahipliğinde emlak sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektör temsilcileri bir araya gelerek hem mevcut sorunları değerlendirdi hem de çözüm odaklı yol haritası oluşturdu. Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci’nin başkanlık görevine seçilmesinin ardından geçen 4 aylık süreçte yürütülen çalışmalar katılımcılarla paylaşılırken, gelecek dönemde atılması planlanan adımlar da gündeme alındı.

EMLAK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINDI

Toplantıda, sektörün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar detaylı şekilde ele alındı. İkamet izinlerindeki zorluklar, mülk üzerinden ikamet alımında tapuda 200 bin dolar değer şartı, ikamete kapalı mahalle uygulamaları, kısa dönem kiralamalara yönelik 100 gün altı kısıtlamalar, sosyal medya ilan yasakları ve kayıt dışı emlak faaliyetlerinin oluşturduğu haksız rekabet gibi başlıklar öne çıktı. Ayrıca belediye emlak beyan değerleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki uyumsuzluk, projeden satışlarda yaşanan iptaller ve tamamlanamayan inşaat projelerinin yarattığı mağduriyetler de masaya yatırıldı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin, özellikle çevre ülkelerdeki savaşların sektöre etkileri de değerlendirilen konular arasında yer aldı. Toplantıda, önümüzdeki hafta itibarıyla yerel mülki idare başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirilerek sektörün mevcut durumunun hazırlanan dosyalarla yetkililere aktarılacağı belirtildi. Bu süreçte çözüm önerilerinin de resmi mercilerle paylaşılacağı ifade edildi. Sektörün daha şeffaf, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, tüm paydaşların katkılarıyla ortak bir çalışma zemini oluşturulacağı kaydedildi.



TOPLANTIYA YOĞUN KATILIM

Toplantıya Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği önceki dönem Başkanı Emre Kodal, yönetim kurulu üyeleri ve TTPP üyelerinin büyük çoğunluğu katıldı. ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Bursa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Erdal Çelebi ve ALKÜ Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Süleyman Varol da misafir konuşmacı olarak katkı sundu. Anahtar Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Kerim Gürcan ile CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Metin Deke de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya katılım ve katkı sağladı. Ayrıca MÜTBİR Başkan Yardımcısı Mevlüt Görücü de toplantıda yer aldı.

'HEPİMİZ ALANYA İÇİN VARIZ'

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, yaptığı değerlendirmede, “Hepimiz Alanya için varız. Birlikten kuvvet doğar. Buradaki vizyoner dayanışma ruhuyla TTPP öncülüğünde Alanya emlak sektörü, Türkiye’ye örnek bir model olacaktır” dedi. (Şerife ÇOBAN)