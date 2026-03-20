Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bayram namazının ardından kurulan sofralar, jandarma ziyareti ve traktörlerle yapılan kabristan ziyareti bu yıl da mahalle halkını bir araya getirdi.

ANTALYA’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesinde bayram sabahı, yıllardır devam eden bir gelenekle başladı. Mahalle sakinleri, sabah namazı ve bayramlaşmanın ardından hem bir araya geldi hem de hayatını kaybeden yakınlarını unutmadı.

İncekum-Merkez Camii’nde kılınan bayram namazından sonra vatandaşlar cami önünde toplu kahvaltıda buluştu. Mahallede uzun süredir devam eden bu buluşma, sadece bayramlaşma değil, aynı zamanda komşuluk bağlarının tazelendiği bir sabah oldu. Özellikle Alanya İncekum Mahallesi bayram geleneği aramasını yapanlar için bu görüntü, bayramın mahalle kültüründe hâlâ güçlü şekilde yaşadığını gösterdi.

BAYRAM SABAHI ÖNCE SOFRA, SONRA ZİYARET

Kahvaltının ardından mahalle sakinleri, mahallede görev yapan jandarma personelini de ziyaret etti. Karakola giden vatandaşlar, komutanlar ve Mehmetçikle bayramlaştı. Kısa sohbetler edildi, iyi dilekler paylaşıldı. Bayramın resmi tarafı değil belki ama mahalle açısından önemli olan o sıcak temas yine vardı.

Bu tür ziyaretler, özellikle küçük yerleşimlerde bayramın sadece aile içinde değil, kamusal alanda da birlikte yaşandığını gösteriyor. İnsanlar bir yandan bayramlaşırken, bir yandan da “biz hâlâ buradayız” duygusunu tazeliyor.

TRAKTÖRLERLE KABRİSTANA GİTTİLER

Bayram sabahının en dikkat çeken bölümü ise yine traktörle mezarlık ziyareti geleneği oldu. Mahalle sakinleri, jandarma ziyaretinin ardından traktörlerle mahalle kabristanına geçti. Burada ahirete irtihal eden yakınları, akrabaları, büyükleri ve çocukları için dua edildi.

Kabirlerin başında Fatiha okuyan vatandaşlar, bayram sabahını hem yaşayanlarla hem de hayatını kaybeden yakınlarının hatırasıyla geçirdi. Alanya’da bayram sabahı mezarlık ziyareti geleneği, özellikle kırsal mahallelerde hâlâ güçlü biçimde sürüyor.

50 YILA DAYANAN MAHALLE HAFIZASI

Mahallede yaklaşık 50 yıldır sürdüğü belirtilen bu gelenek, yeni kuşakların da katılımıyla yaşamaya devam ediyor. Sabah erken saatte başlayan programın içinde ibadet, bayramlaşma, güvenlik güçlerine ziyaret ve kabristan duası bir arada yer aldı.

Bugün şehir hayatında birçok alışkanlık hızla değişiyor. Ama bazı mahallelerde bayram hâlâ eski usulle başlıyor. Sofra kuruluyor, yol tutuluyor, mezarlığa gidiliyor. Sonra herkes evine dönüyor ama sabahın izi kalıyor.

İncekum’daki bu tablo, bayramın sadece tatil ya da resmi takvim günü olmadığını; hatırlama, buluşma ve mahalle kültürünü canlı tutma biçimi olduğunu bir kez daha gösterdi. Alanya’da yaşayan birçok aile için bu tür gelenekler, çocukların da hafızasında yer eden sessiz ama güçlü bir ortaklık anlamı taşıyor.