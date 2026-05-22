En dikkat çeken trafik ise Bolu Dağı geçişinde yaşandı. Ankara yönünde ilerleyen araçların oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Bazı noktalarda trafik neredeyse tamamen durdu. Yetkililer, bayram süresince özellikle tatil bölgelerine giden ana güzergahlarda yoğunluğun artacağını ifade ediyor. Antalya Alanya yönüne ilerleyen araç trafiğinde de hafta sonuna kadar ciddi hareketlilik bekleniyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE TRAFİK YAVAŞLADI

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı ve Elmalık mevkilerinde araç yoğunluğu arttı. Sürücülerin büyük bölümü sahil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için aynı saatlerde yola çıkınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Jandarma ekipleri güzergah boyunca denetimlerini artırırken, dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluştu. Özellikle akaryakıt istasyonlarında uzun beklemeler yaşandığı görüldü.

ALANYA YÖNÜNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bayram tatilinde Antalya Alanya hattı yine en yoğun güzergahlardan biri olacak. Turizm sezonunun da başlamasıyla birlikte şehir girişlerinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Özellikle Antalya-Manavgat-Alanya yolunda akşam saatlerinde araç yoğunluğunun yükselmesi öngörülüyor. Yetkililer, sürücülere gece saatlerini tercih etmeleri ve sık mola vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Tatil için yola çıkan birçok vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, otoyollarda araçların uzun süre düşük hızla ilerlediği görüldü. Bayram öncesi hareketliliğin cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.