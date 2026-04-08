ALANYA’NIN en önemli noktalarından Kleopatra Plajı’nda bulunan Occo Beach Club, uzun süredir kapalı kalmasıyla gündemdeki yerini koruyor. İki kez üst üste iptal edilen ihalelerin ardından tesisin üçüncü kez ihaleye çıkarılacağı öğrenilirken, yeni ihale tarihinin 16 Nisan olarak belirlendiği bildirildi.

OCCO’DAN ESER KALMADI

Alanya’nın vitrini konumundaki bölgede yer alan işletmenin mevcut hali ise vatandaşların ve turistlerin tepkisini çekiyor. Sezonun yaklaşmasına rağmen bakımsız ve atıl durumda bulunan tesis, hem çevre estetiğini olumsuz etkiliyor hem de turizm açısından soru işaretlerine neden oluyor. Bölge halkı ve turistler, Alanya’nın en değerli sahil bandında yer alan böyle bir işletmenin uzun süre kapalı kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirirken, ihale sürecinin artık sonuçlanmasını bekliyor. Özellikle yaz sezonu öncesinde tesisin faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurgulayan çevre sakinleri, aksi halde bölgenin cazibesinin zarar göreceğini ifade ediyor.

16 NİSAN’DA 3. İHALE

16 Nisan’da yapılacak ihale ile birlikte Occo Beach Club’ın yeniden hizmete kazandırılması hedefleniyor. İhalenin sonuçlanmasının ardından işletmenin hızlı bir şekilde düzenlenerek yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor. Turizmin kalbinin attığı Kleopatra Plajı’nda yıllardır önemli bir sosyal alan olarak hizmet veren Occo Beach Club’ın yeniden açılıp açılmayacağı ise yapılacak ihalenin ardından netlik kazanacak.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR