ALANYA'DA, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesine gidildi. Alanya Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, çalışmalar süresince sürücülerin alternatif yolları kullanmaları istendi. Buna göre, Mola Kavşağı 13 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’den başlayarak 14 Nisan Salı sabahı 07.00’ye kadar araç trafiğine kapatılacak. Öte yandan, Yaylayolu Caddesi’nde devam eden çalışmalar nedeniyle söz konusu yol 30 Nisan tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak. Yetkililer, belirtilen süreler boyunca yaşanabilecek yoğunluk ve aksaklıkların önüne geçilmesi için sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmelerinin önem taşıdığını vurguladı. (Gülser YİĞİT)

