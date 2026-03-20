Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak’ta yabancı ikamet kısıtlamasının ardından boş daire sayısı arttı. Bir zamanlar ışıkları gece boyu yanan lüks sitelerde şimdi aidat, bakım ve güvenlik alarmı konuşuluyor.

Alanya’da yabancı yoğunluğuyla bilinen Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak’ta son dönemde dikkat çeken bir sessizlik var. Özellikle yabancılara yönelik ikamet sınırlamasının ardından bazı site ve rezidanslarda dairelerin uzun süre boş kaldığı, bunun da hem emlak piyasasını hem de günlük yaşamı etkilediği konuşuluyor. Bölgedeki sektör temsilcileri, sorun büyürse bunun sadece yatırımcıyı değil, çevredeki esnafı, apartman yönetimlerini ve mahalle düzenini de zorlayacağını söylüyor.

MAHMUTLAR, KESTEL VE KARGICAK NEDEN GÜNDEMDE?

Antalya İl Göç İdaresi’nin geçmiş yıllarda duyurduğu kapalı mahalle uygulamasıyla birlikte Alanya’da bazı bölgeler yeni yabancı ikamet başvurularına kapatılmıştı. Bu listenin içinde Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak da yer aldı. Alanya’da yabancı alıcı ve kiracı hareketinin en yoğun hissedildiği mahallelerin başında gelen bu üç bölgede, kararın etkisi zaman içinde daha görünür hale geldi.

Bugün sahada konuşulan tablo şu: Satılık ve kiralık stok büyüyor, bazı sitelerde doluluk oranı geriliyor, özellikle büyük sosyal donatılı lüks projelerde ortak giderleri toplamak zorlaşıyor. Bir daire boş kalınca sadece ev sahibi etkilenmiyor. Asansör bakımı, güvenlik maaşı, havuz temizliği, jeneratör gideri... Hepsi zincirleme şekilde site yaşamını zorluyor.

EN BÜYÜK SORUN AİDAT VE YÖNETİM KRİZİ

Alanya hayalet site sorunu denince ilk başlık güvenlik gibi görünse de işin merkezinde aidat dengesi var. Dairelerin önemli bölümünün boş kaldığı binalarda aidat tahsilatı aksadığında, ilk darbeyi ortak alanlar alıyor. Arızalanan asansör geç tamir ediliyor, havuz kapanıyor, peyzaj bakımı erteleniyor, güvenlik personeli azaltılıyor.

Bu da içeride yaşamaya devam eden az sayıdaki sakin için doğrudan yaşam kalitesi sorunu yaratıyor. Sabah evden çıkan biri, akşam döndüğünde yarısı karanlık bir blokla karşılaşıyor. Çocuklu aileler için bu durum daha da tedirgin edici hale geliyor.

Bazen mesele sadece boş daire değil. Boşluk hissi.

EMLAK PİYASASINDA FİYAT BASKISI BÜYÜYOR

Bölgedeki ilan sayısındaki artış, piyasa üzerinde de baskı kuruyor. Özellikle Mahmutlar boş daire ve Kargıcak rezidans krizi başlıkları son haftalarda daha sık konuşuluyor. Sektördeki yavaşlama, fiyatların eskisi kadar hızlı gitmemesine neden olurken, bazı mülk sahipleri satış yerine kısa dönem turizm kiralamasına yöneliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “turizm amaçlı konut izin belgesi” sistemi de burada devreye giriyor. Alanya’da uzun süredir boş kalan bazı lüks dairelerin, bu modelle yeniden kısa süreli kiraya açılmaya başlandığına dair haberler var. Ancak bu yöntem her mülk sahibi için kolay bir çıkış değil; belge, mevzuat ve bina içi onay süreçleri nedeniyle herkes aynı hızda ilerleyemiyor.

GÜVENLİK KAYGISI NEDEN ARTIYOR?

Boş bloklar ve düşük doluluk, mahallelerde güvenlik tartışmasını da beraberinde getiriyor. Sürekli insan hareketi olmayan yapılarda kontrol zayıflıyor; bu da kapıcı hizmetinden kamera takibine kadar birçok alanda açık oluşturabiliyor. Yerleşik nüfus azaldığında çevredeki küçük işletmeler de müşteri kaybediyor. Marketten kafeye, emlak ofisinden teknik servise kadar geniş bir zincir etkileniyor.

Alanya hayalet mahalle ifadesi biraz sert gelebilir ama bölgede anlatılan sorun tam da bu sessizlikten besleniyor. Işığı yanmayan bloklar, kapalı sosyal alanlar, sezon dışında iyice belirginleşen bir durgunluk.

SEKTÖR NE BEKLİYOR?

Alanya’daki sektör temsilcileri uzun süredir ikamet kısıtlamalarının gözden geçirilmesini istiyor. Yerel açıklamalarda, yabancı talebindeki sert düşüşün inşaattan emlağa, oradan da esnafa kadar geniş bir alanı etkilediği vurgulanıyor. Diğer yandan bazı uzmanlar ise sorunun sadece ikametle açıklanamayacağını, yanlış fiyatlama, aşırı arz ve değişen yabancı profili gibi nedenlerin de tabloyu ağırlaştırdığını savunuyor.

Yani mesele tek başına “yasak geldi, daireler boş kaldı” kadar düz değil. Ama sonuç, sahada oldukça görünür.

ALANYA İÇİN ASIL RİSK NE?

Asıl risk, bu bölgelerdeki boşluğun kalıcı hale gelmesi. Çünkü uzun süre boş kalan sitelerde değer kaybı yalnızca tapu fiyatında yaşanmıyor; binanın algısı bozuluyor, bakım standardı düşüyor, kiracı kalitesi değişiyor ve yatırımcı iştahı zayıflıyor. Bu da birkaç mahallenin sorunu olmaktan çıkıp tüm Alanya konut piyasasına yayılan bir baskıya dönüşebiliyor.

Bugün Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak için konuşulan bu tablo, yarın başka bölgeler için de uyarı anlamı taşıyabilir. O yüzden konu sadece emlak haberi değil; Alanya’da yaşam kalitesi, mahalle güvenliği ve yerel ekonomi açısından da yakından izleniyor.