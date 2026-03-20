Antalya’nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan prefabrik ev yangınında 5 çocuk ile anneleri hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 3 kişiden 2’sinin Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Türkiye, Antalya yangın faciası haberiyle güne acı başladı. Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre yangın, henüz netleşmeyen bir nedenle prefabrik yapıda başladı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KEPEZ’DE GECEYİ YAKAN FACİA

Yangında hayatını kaybedenlerin, yabancı uyruklu Leyla Ahmet ile çocukları Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7) ve İman Ahmet (5) olduğu açıklandı. Olayda 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 2’sinin Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü aktarıldı.

Bir ev yangınının rakamlara sığmayan tarafı burada daha da ağır. Sabah saatlerinde Antalya’da pek çok aile güne çocuklarını uyandırarak başladı, bu evde ise bir daha hiç kimse uyanmadı. O tarafı da var.

YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Facianın en sarsıcı ayrıntısıysa daha sonra öğrenildi. Hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet’in 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Bu bilgi, zaten büyük olan acıyı daha da derinleştirdi. Özellikle Antalya Kepez yangınında hayatını kaybeden anne ve çocuklar başlığıyla olay kısa sürede ülke gündemine taşındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi inceleme sürüyor. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilerde, alevlerin çıkış sebebinin henüz netleşmediği ifade edildi. İnceleme tamamlandıkça olayın teknik boyutunun da netleşmesi bekleniyor. Çünkü böyle olaylarda sadece yangın değil, barınma koşulları, elektrik tesisatı ve yapısal güvenlik gibi başlıklar da yeniden tartışılıyor. ...