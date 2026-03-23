Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 28 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi aday listelerini duyurdu. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 4 Nisan’da yapılacak.
Açıklanan listelerde, Alanyalı spor yöneticisi Emin Müftüoğlu’nun da yer alması dikkat çekti. Müftüoğlu, Sicil Kurulu Asıl Üye Listesi içinde gösterildi.
ADAY LİSTELERİ TMOK TARAFINDAN ONAYLANDI
TMOK Başkan Adayı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır tarafından sunulan yönetim, kurul ve denetleme listeleri, Genel Sekreterlik incelemesinden geçerek tüzüğe uygun bulundu.
Listelerde spor camiasının önemli isimleri yer aldı. Özellikle farklı federasyon temsilcilerinin yoğunluğu dikkat çekti.
MÜFTÜOĞLU LİSTEDE YERİNİ ALDI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve uluslararası görevleri bulunan Emin Müftüoğlu, Sicil Kurulu Asıl Üyeleri arasında gösterildi.
Prof.Dr. Veli Ozan ÇAKIR
Başkan Adayı
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ
Duriye Özlem AKDURAK (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)
Taha AKGÜL (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)
Hamide BIÇKIN
Suat ÇELEN (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)
Prof.Dr. Bilge DONUK
Murat KAYA
Bahar MERT (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)
Şafak MÜDERRİSGİL (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)
Ahmet OLMUŞTUR (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)
Elif ÖZDEMİR ŞANKAYA
Seyit Bilal PORSUN
Hüseyin Ersan TOPBAŞ
Hasan Engin TUNCER (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)
Hidayet TÜRKOĞLU (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ
Halit ALBAYRAK (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)
Serhat AYDIN (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)
Ayşegül BAKLACI
Doç.Dr. Sevim GÜLLÜ
Şenol GÜNEŞ
Alper Cavit KABAKÇI (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)
Hülya ŞENYURT
Kübra TAN (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)
Göksu ÜÇTAŞ ŞANLI
SİCİL KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ
Opr.Dr. Hüsnü Müjdat ENGİNSU
Aybars HÜNALP
Emin MÜFTÜOĞLU
Bahri TANRIKULU
Ayşe Ayda ULUÇ
SİCİL KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ
Prof.Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU
Prof.Dr. Ali Haydar DEMİREL
Prof.Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN
YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ
Perviz ARAN
Dr. Derya AYDINER
Prof.Dr. Turgay BİÇER
Hayri Erol BÜLBÜL
Akar ÇİÇEK
Prof.Dr. Emin ERGEN
Arifhan Mehmet KIZILYALIN
Prof.Dr. Hatice İlhan ODABAŞ
Sudi TOPAL
YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ
Prof.Dr. Seyhan HASIRCI
Ramazan ŞANIVAR
Salih Münir YARAŞ
Remzi YILMAZ
DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ
Erkan ALTIOK
Mustafa Cengiz AYDIN
Kelime ÇETİNKAYA
Cengiz GÜMÜŞ
Abdülkadir İLBEYLİ
İlhami ŞENYURT