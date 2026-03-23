Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 28 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi aday listelerini duyurdu. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 4 Nisan’da yapılacak.

Açıklanan listelerde, Alanyalı spor yöneticisi Emin Müftüoğlu’nun da yer alması dikkat çekti. Müftüoğlu, Sicil Kurulu Asıl Üye Listesi içinde gösterildi.

ADAY LİSTELERİ TMOK TARAFINDAN ONAYLANDI

TMOK Başkan Adayı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır tarafından sunulan yönetim, kurul ve denetleme listeleri, Genel Sekreterlik incelemesinden geçerek tüzüğe uygun bulundu.

Listelerde spor camiasının önemli isimleri yer aldı. Özellikle farklı federasyon temsilcilerinin yoğunluğu dikkat çekti.

MÜFTÜOĞLU LİSTEDE YERİNİ ALDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve uluslararası görevleri bulunan Emin Müftüoğlu, Sicil Kurulu Asıl Üyeleri arasında gösterildi.

Prof.Dr. Veli Ozan ÇAKIR

Başkan Adayı

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Duriye Özlem AKDURAK (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)

Taha AKGÜL (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)

Hamide BIÇKIN

Suat ÇELEN (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)

Prof.Dr. Bilge DONUK

Murat KAYA

Bahar MERT (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)

Şafak MÜDERRİSGİL (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)

Ahmet OLMUŞTUR (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)

Elif ÖZDEMİR ŞANKAYA

Seyit Bilal PORSUN

Hüseyin Ersan TOPBAŞ

Hasan Engin TUNCER (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)

Hidayet TÜRKOĞLU (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Halit ALBAYRAK (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)

Serhat AYDIN (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)

Ayşegül BAKLACI

Doç.Dr. Sevim GÜLLÜ

Şenol GÜNEŞ

Alper Cavit KABAKÇI (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)

Hülya ŞENYURT

Kübra TAN (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)

Göksu ÜÇTAŞ ŞANLI

SİCİL KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Opr.Dr. Hüsnü Müjdat ENGİNSU

Aybars HÜNALP

Emin MÜFTÜOĞLU

Bahri TANRIKULU

Ayşe Ayda ULUÇ

SİCİL KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Prof.Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU

Prof.Dr. Ali Haydar DEMİREL

Prof.Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Perviz ARAN

Dr. Derya AYDINER

Prof.Dr. Turgay BİÇER

Hayri Erol BÜLBÜL

Akar ÇİÇEK

Prof.Dr. Emin ERGEN

Arifhan Mehmet KIZILYALIN

Prof.Dr. Hatice İlhan ODABAŞ

Sudi TOPAL

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Prof.Dr. Seyhan HASIRCI

Ramazan ŞANIVAR

Salih Münir YARAŞ

Remzi YILMAZ

DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ

Erkan ALTIOK

Mustafa Cengiz AYDIN

Kelime ÇETİNKAYA

Cengiz GÜMÜŞ

Abdülkadir İLBEYLİ

İlhami ŞENYURT

Kaynak: Haber Merkezi