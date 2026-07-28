Uğur Dündar bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Dündar ifadesinde, "Haluk Levent ile şahsi bir yakınlığım yoktur. Dönem dönem kendisi ile genel gidişata ilişkin konuşmalarımız oldu. Bu kapsamda 2017 yılında Ahbap İyilik Hareketi ile ilgili tavsiyelerde bulundum. O dönem Ahbap para toplama yetkisine sahip değildi. Yalnızca ameliyat olacak hastaların, SMA'lı bebeklerin veya ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine aracılık ediyordu. Ben Haluk Levent'e 'para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme' şeklinde abi tavsiyesinde bulundum. Meslek geçmişim ve kıdemim nedeni ile çevremdekilere bu yönde yumuşak tavsiyelerim olur" dedi.

‘PAYLAŞIMLARI SİLMEK ZORUNDA KALMIŞTIM’

Dündar, "Benim aktif kullandığım Twitter ve Instagram hesabım vardır. Deprem döneminde bürokratlar ile yapılan paylaşımları ve yaratılan organize görüntüyü görünce Twitter hesabımdan 'Helal olsun çocuklara, Ahbap- Babala gururumuzdur' şeklinde paylaşım yapmıştım. O dönem akredite oldukları için destek olmak adına iyi denetlendiğini düşünerek paylaşım yapsam da daha sonra Haluk Levent'in hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenince paylaşımımı silmek durumunda kalmıştım” ifadelerini kullandı.

'TÜRK TOPLUMU ADINA OLDUKÇA ÜZGÜNÜM'

Dündar, “Haluk Levent ile herhangi bir görüşme kaydımız yoktur. Ahbap'ın yerini bilmem, hiç gitmedim. Herhangi bir yardımlarını koordine etmedim. Ahbap'ın ünlüleri kullanarak ön plana çıkmaya çalıştığı ve eleştirilere karşı sosyal medya gücü ile linç yaptığı şeklinde bir bilgim yoktur. Bana sorduğunuz Ahbap organizasyonunu kullanarak şahsi şöhreti artırma hamlesi benim kıdemimde birinin ihtiyacı olmayan ucuzluktadır. Her bir belgeselim beni toplumca bilinir ve güvenilir hale getirmeye yeterlidir. Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur. Deprem sürecinde Devletimizin kurumlarının en ufak davetini ve çalışma isteğini onur kabul eder, emir telakki ederdim. İfadelerim bunlardan ibarettir" dedi.

Uğur Dündar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.