Alanya deyince birçoğumuzun aklına masmavi deniz, altın sarısı kumsallar ve muazzam bir tarih gelir.

Ancak Alanya, on yıllardır uluslararası alanda kendi markasını ilmek ilmek işleyen devasa bir dünya vitrinidir.

Yıllardır ekranlarda, uluslararası kanallarda izlediğimiz Alanya Triatlonu’nu düşünün...

Alanya’nın eşsiz kumlarında gerçekleşen dünya çapındaki Plaj Voleybolu (Beach Volleyball) turnuvalarını, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu’nda pedal basan dünya şampiyonlarını gözünüzün önüne getirin. Alanya, spordan sanata kadar uzanan organizasyonlarla turizmin ötesinde bir "küresel buluşma noktası" olduğunu defalarca kanıtladı.

Fakat Alanya’nın dünyadaki sesi sadece spor etkinlikleriyle yükselmiyor. Kentimiz, uluslararası medya diplomasisinin de kalbinin attığı yer haline geldi. İşte tam da bu noktada, dün Alanya’da başlayan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) etkinliği, kentin uluslararası vitrinine son derece kıymetli ve stratejik bir katkı sunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin, medya liderlerinin ve fikir önderlerinin Alanya’da buluşması, şehrimizin sesinin tüm kıtalarda çınlaması demektir.

Alanya dünyaya işte böyle de tanıtılıyor; haberle, kaleme alınan yazılarla, objektiflere takılan karelerle ve dostluk köprüleriyle...

Bu büyük başarının arkasındaki mimara, KGK Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim’e ayrı bir parantez açmak şart. Mehmet Ali Dim, ulusal sınırlarımızı aşan vizyonu ve küresel boyutta yürüttüğü mekik diplomasisiyle Alanya’nın adını uluslararası medya arenasının en üst basamaklarına taşıyor. Şehrin tanıtımına, itibarına ve uluslararası ilişkilerine sunduğu bu paha biçilmez katkıları takdir etmemek, alkışlamamak mümkün değil. Bir kentin kendi değerlerini dünya gündemine taşıyabilmesi; tutku, vizyon ve büyük bir emek ister. Sayın Dim ve KGK ailesi tam olarak bunu başarıyor.

Alanya; sporuyla, medyasıyla, kültürüyle ve yetiştirdiği vizyoner isimleriyle uluslararası arenada parlamaya devam edecek. Bu haftaki dev organizasyonun da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Esen kalın…