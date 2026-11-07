Alanya'da kültürel mirasın korunması ve geleneksel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) tarafından ortaklaşa düzenlenen Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları, altıncı dönem eğitimleriyle yeniden başladı.

Her dönem farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren kurslar, bu yıl da geleneksel Türk halk oyunlarına ilgi duyan vatandaşları buluşturuyor. Alanyalıların yanı sıra ilçede yaşayan yerleşik yabancıların da katılım gösterdiği eğitimler, kültürel etkileşime katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor.

ZEYBEK EĞİTİMLERİ 75. YIL SPOR SALONU'NDA BAŞLADI

Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kurslarının altıncı dönem eğitimleri, 75. Yıl Spor Salonu'nda saat 20.30'da başladı.

Geleneksel halk oyunlarına ilgi duyan katılımcılar, usta eğitmenler eşliğinde zeybek kültürünü yakından tanıma ve farklı yörelere ait oyunları öğrenme imkânı bulacak.

Eğitimlerde yalnızca oyun figürlerinin öğrenilmesi değil, zeybek geleneğinin yaşatılması ve bu kültürün daha geniş kitlelere ulaştırılması da amaçlanıyor.

HARMANDALI, ÇÖKERTME VE HASBAHÇE ZEYBEĞİ ÖĞRETİLECEK

Kurs programı kapsamında katılımcılara Türk halk oyunlarının önemli örnekleri arasında yer alan Harmandalı, Çökertme ve Hasbahçe zeybekleri öğretilecek.

Özellikle Ege Bölgesi'nin kültürel simgelerinden biri olan Harmandalı, kendine özgü ritmi ve ağırbaşlı figürleriyle tanınıyor.

Muğla ve çevresiyle özdeşleşen Çökertme ise yöresel müzik ve dans geleneğinin dikkat çeken örnekleri arasında bulunuyor.

Alanya'nın yerel kültürünü yansıtan Hasbahçe zeybeğinin de eğitim programında yer alması, ilçeye özgü halk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması açısından önem taşıyor.

Kursiyerler, eğitim süresince bu üç farklı zeybeğin temel figürlerini ve ritimlerini öğrenerek geleneksel halk oyunları konusunda kendilerini geliştirecek.

KURSLAR 10 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi ve ALSAV iş birliğinde gerçekleştirilen kurslar, toplam 10 hafta sürecek.

Eğitimler, haftanın iki günü olan salı ve cuma günleri düzenlenecek.

Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek derslerde katılımcılar, eğitmenler eşliğinde düzenli olarak çalışmalarını sürdürecek.

Haftada iki gün yapılacak eğitimlerle kursiyerlerin zeybek figürlerini aşamalı olarak öğrenmeleri ve oyunları müzik eşliğinde uygulama becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

YERLEŞİK YABANCILAR DA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIYOR

Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kurslarının dikkat çeken yönlerinden biri de ilçede yaşayan yerleşik yabancıların eğitimlere gösterdiği ilgi oldu.

Farklı ülkelerden insanların bir arada yaşadığı Alanya'da düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, toplumlar arasında etkileşimin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Zeybek kursları da yerleşik yabancılara Türk halk oyunlarını yakından tanıma ve geleneksel kültürün bir parçası olan dansları öğrenme fırsatı sunuyor.

Aynı eğitim ortamında buluşan yerli ve yabancı katılımcılar, ortak bir kültürel etkinlik aracılığıyla iletişim kurma ve yeni deneyimler kazanma imkânı elde ediyor.

GELENEKSEL HALK OYUNLARI GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Zeybek oyunları, Anadolu'nun köklü kültürel gelenekleri arasında önemli bir yere sahip.

Kendine özgü duruşları, ritimleri ve figürleriyle tanınan zeybekler, geçmişten günümüze aktarılan halk kültürünün önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu oyunların yeni nesillere öğretilmesi, kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların unutulmaması açısından önem taşıyor.

Alanya Belediyesi ile ALSAV tarafından altıncı kez düzenlenen kurslar da halk oyunlarının yaşatılmasına yönelik çalışmaların sürekliliğini ortaya koyuyor.

ALANYA'DA KÜLTÜR VE SANATA DESTEK SÜRÜYOR

Alanya'da düzenlenen halk oyunları eğitimleri, kültürel faaliyetlere katılımı artırırken vatandaşların sosyal yaşamına da katkı sağlıyor.

Zeybek kursları sayesinde katılımcılar, yeni bir beceri kazanmanın yanı sıra farklı insanlarla tanışma ve ortak bir sanat etkinliğinde buluşma fırsatı elde ediyor.

Alanya Belediyesi ile ALSAV'ın iş birliğinde sürdürülen eğitimlerin, geleneksel halk oyunlarına yönelik ilgiyi canlı tutması ve Alanya'nın kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Altıncı dönemine başlayan Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları, 10 hafta boyunca salı ve cuma günleri 75. Yıl Spor Salonu'nda devam edecek. (Mine UZUN)