Alanya'da iş dünyasının önde gelen temsilcileri, samimi bir kahvaltı organizasyonunda buluştu. Çekiçoğlu Otomotiv sahibi iş insanı Adem Çekiçoğlu'nun davetiyle gerçekleştirilen programa, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve gazeteci Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, ALTSO Meclis Başkanı Hasan Kargı ve Alanya'nın genç iş insanları katıldı.

Organik kahvaltı eşliğinde gerçekleşen buluşmada katılımcılar, keyifli bir ortamda sohbet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ALANYA İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Alanya'nın ticaret ve iş dünyasından isimleri aynı sofrada buluşturan organizasyon, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Çekiçoğlu Otomotiv sahibi Adem Çekiçoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında, farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları bir araya gelme fırsatı buldu.

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna ve Meclis Başkanı Hasan Kargı'nın da katıldığı buluşmada, iş dünyasının temsilcileri arasında iletişim ve dayanışmanın önemini ortaya koyan bir ortam oluştu.

MEHMET ALİ DİM'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, katıldığı kahvaltı programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güne keyifli bir kahvaltı davetiyle başladıklarını belirten Dim, organizasyonun ev sahipliğini üstlenen iş insanı Adem Çekiçoğlu'na teşekkür etti.

Dim'in paylaşımı, Alanya'daki iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmayı da kamuoyuna taşıdı.

SAMİMİ SOHBET VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Organik kahvaltı eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, günlük çalışmalarından ve çeşitli konulardan söz ederek sohbet etti.

Alanya'nın genç iş insanlarının da yer aldığı organizasyon, farklı kuşaklardan iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesine olanak sağladı.

Resmî bir toplantıdan ziyade dostane bir buluşma niteliği taşıyan kahvaltı programı, katılımcılar arasındaki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdı.

Adem Çekiçoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, kahvaltı ve karşılıklı sohbetlerin ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)