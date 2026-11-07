Alanya'da kültür ve sanat etkinlikleri kasım ayında da devam ediyor. Kentin kültürel yaşamına katkı sağlayan Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni ayın temsil programını duyurarak tiyatroseverleri sahne sanatlarıyla buluşmaya davet etti.

Kasım ayı boyunca gerçekleştirilecek gösterimlerle farklı yaş gruplarından izleyicilere tiyatro deneyimi sunulması hedefleniyor. Alanya Belediye Tiyatrosu sahnesinde düzenlenecek temsiller, sanatseverlere kültür ve sanatla iç içe vakit geçirme fırsatı sağlayacak.

Özellikle uygun bilet fiyatları ve belirli gruplara sunulan ücretsiz izleme imkânıyla tiyatro etkinliklerinin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amaçlanıyor.

ALANYA'DA TİYATRO BİLETLERİ 50 TL'DEN BAŞLIYOR

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından açıklanan kasım ayı bilet tarifesine göre, tiyatro oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar için tam bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

Öğrenciler ise gösterimleri 50 TL karşılığında izleyebilecek.

Öğrenci indiriminden yararlanmak isteyen izleyicilerin, bilet işlemleri ve giriş sırasında gerekli görülmesi halinde öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Belirlenen fiyatlarla birlikte özellikle öğrencilerin ve gençlerin tiyatro etkinliklerine katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ

Alanya Belediye Tiyatrosu, kasım ayı gösterimlerinde bazı izleyici gruplarına ücretsiz tiyatro izleme imkânı da sunuyor.

Açıklanan uygulama kapsamında gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üzerindeki izleyiciler, tiyatro temsillerini herhangi bir bilet ücreti ödemeden takip edebilecek.

Bu uygulamayla farklı yaş ve toplumsal gruplardan vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Ücretsiz izleme hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların, gerekli belgeler ve yer ayırma işlemleri hakkında tiyatro yetkililerinden bilgi alabilecekleri belirtildi.

BİLETLER HEM GİŞEDEN HEM İNTERNETTEN ALINABİLECEK

Kasım ayı boyunca sahnelenecek oyunların biletleri, Alanya Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

Tiyatroseverler ayrıca Alanya Belediyesi E-Belediye sistemi üzerinden online bilet işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Böylece vatandaşlar, biletlerini fiziksel gişeye gitmeden internet üzerinden de satın alma imkânına sahip olacak.

Gösterimleri takip etmek isteyen sanatseverlerin, oyunların tarih ve saatlerini güncel temsil programından kontrol etmeleri gerekiyor.

KASIM AYINDA TİYATRO DOLU GÜNLER

Alanya Belediye Tiyatrosu, kasım ayı programıyla kentteki kültür ve sanat hareketliliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Tiyatro, yalnızca bir sahne etkinliği olmanın ötesinde, farklı hikâyelerin ve toplumsal konuların sanat yoluyla izleyiciyle buluşmasına olanak sağlıyor.

Alanya'da yaşayan vatandaşların yanı sıra ilçeyi ziyaret eden sanatseverler de belediye tiyatrosunun gösterimlerini takip ederek kentteki kültürel etkinliklere katılabilecek.

Kasım ayı boyunca farklı oyunların sahneleneceği açıklanırken, paylaşılan duyuruda oyunların isimleri ile temsil tarih ve saatlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BU NUMARAYI ARAYABİLİRSİNİZ

Alanya Belediye Tiyatrosunun kasım ayı programı, bilet satışları, öğrenci indirimleri ve ücretsiz izleme koşulları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0242 513 21 33 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Tiyatroseverler ayrıca Alanya Belediyesi E-Belediye sistemi üzerinden bilet seçeneklerini inceleyebilecek.

Kasım ayında tiyatro keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar için açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

Tam bilet: 100 TL

Öğrenci bileti: 50 TL

Gaziler ve şehit yakınları: Ücretsiz

Engelli vatandaşlar: Ücretsiz Alanya'nın yeni Liman Başkanı Ali Peker'den Kaymakam Öztürk'e ziyaret İçeriği Görüntüle

65 yaş üzeri izleyiciler: Ücretsiz

Alanya Belediye Tiyatrosu, kasım ayı boyunca düzenleyeceği gösterimlerle sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında buluşturmaya devam edecek. (Mine UZUN)