TBMM'de yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) kapsamını genişletmeye yönelik yasa teklifleri gündemdeki yerini koruyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, son aylarda Meclis Başkanlığı'na sunulan çeşitli düzenlemelerle pilotlardan doktorlara, özel okul öğretmenlerinden mali müşavirlere kadar geniş bir kesime yeşil pasaport hakkı tanınması planlanıyor. Tekliflerde meslek gruplarına göre 5, 10 ve 15 yıllık mesleki kıdem şartları öngörülüyor.

SAĞLIK VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 10-15 YIL ŞARTI

13 Ekim 2026 tarihinde sunulan teklif, sağlık sektörünü yakından ilgilendiriyor. Düzenleme yasalaşırsa, kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar hususi pasaport alabilecek. Eğitim alanında ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında 10 yılını dolduran öğretmenler bu haktan yararlanabilecek. Böylece özel okul öğretmenleri de kapsama dahil edilmiş olacak.

PİLOTLAR, MÜHENDİSLER VE MALİ MÜŞAVİRLER LİSTEDE

16 Eylül 2026'da Meclis'e sunulan bir diğer teklif, mahalle ve köy muhtarları ile yeminli mali müşavirleri ve 15 yıl kıdemi bulunan serbest muhasebeci mali müşavirleri kapsıyor. Aynı düzenleme dahilinde serbest çalışan mühendis, mimar ve doktorların da yeşil pasaport alması hedefleniyor. TMMOB'ye kayıtlı mühendis ve mimarlar için 10 veya 15 yıllık kıdem şartları gündeme gelirken, pilotlar için lisans alımının ardından en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunma koşulu aranıyor.

TEKLİFLER NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Söz konusu meslek gruplarını yakından ilgilendiren bu teklifler henüz kanunlaşmış değil. Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle ilgili Meclis komisyonlarında görüşülerek kabul edilmesi, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşması gerekiyor. Sürecin tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar mevcut pasaport kuralları ve başvuru şartları geçerliliğini sürdürecek.