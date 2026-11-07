ALANYA, uluslararası plaj voleybolunun önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapıyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen, Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kulüpler Kupası Finali, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde sürüyor. Türkiye, İspanya, Fransa, Ukrayna, Çekya, Hollanda, Macaristan, Polonya ve İtalya’dan takımlar, turnuvada şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Kadınlar kategorisinde Alanya Belediyespor da Türkiye adına mücadele ederken, karşılaşmalar sporseverlere üst düzey bir plaj voleybolu heyecanı yaşatıyor.

HOLLANDA’NIN YILDIZI BOERMANS DA SAHADA

Organizasyonun dikkat çeken isimleri arasında Hollandalı plaj voleybolu sporcusu Stefan Boermans da bulunuyor. Uluslararası arenada elde ettiği başarılarla tanınan ve Alanya’nın spor turizmi elçiliğini üstlenen Boermans, Scherp in Packaging ZVH takımıyla Avrupa Kulüpler Kupası’nda mücadele ediyor. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alması beklenen yıldız sporcu, Alanya’nın uluslararası plaj voleybolu dünyasındaki tanıtımına katkı sağlıyor.

AVRUPA KUPASI PAZAR GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

5 Kasım’da başlayan CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kulüpler Kupası Finali, 8 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek. Dört gün boyunca Avrupa’nın başarılı kulüplerini buluşturan organizasyon, Alanya’nın uluslararası spor takvimindeki yerini öne çıkarıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra uluslararası standartlardaki spor tesisleriyle de dikkat çeken Alanya, yılın farklı dönemlerinde düzenlenen dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarla spor turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda adından söz ettiriyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN