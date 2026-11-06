Afyonkarahisar'da 5 Kasım 2026'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesine dayandırılan bilgilere göre, saldırıların başlangıcında biçerdöver alışverişinden kaynaklanan borç anlaşmazlığı bulunuyor. Şüphelinin kaçış sırasında başka kişileri de araçlarını ele geçirmek amacıyla hedef aldığı öne sürüldü.

11 BİN EURO BORÇ TARTIŞMASI İDDİASI

Şüpheli Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesine ilişkin aktarılan iddialara göre olayların geçmişi yaklaşık bir yıl öncesine dayanıyor. Özdemir'in Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığı ve bu makineyle Manisa ile İzmir çevresinde tarımsal faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre biçerdöver, İzmir'de bir tarlada çalıştığı sırada yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu olayın ardından Özdemir ile Uzel arasında kalan borcun ödenmesi konusunda anlaşmazlık başladı.

Özdemir'in ifadesine dayandırılan bilgilere göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisinden 11 bin Euro alacağı olduğunu belirterek ödeme istedi. Özdemir ise kalan borcunun 4 bin Euro olduğunu savundu. Tarafların telefon görüşmesinde tartıştığı, karşılıklı hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

ÜÇ KİŞİYLE BULUŞTUĞU NOKTADA SALDIRI

Şüphelinin olay günü borcunu ödemek amacıyla Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet ettiği iddia edildi. Uzel'in yanına Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı alarak kente geldiği, tarafların İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü çıkışında buluştuğu belirtildi.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtığı ve Ahmet Uzel, Bekir Toprak ile Noman Toprak'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Borç anlaşmazlığına ilişkin anlatımın şüphelinin ifadesine dayandığı, olayın kesin nedeninin ise adli soruşturmayla belirleneceği bildirildi.

KAÇIŞ SIRASINDA 5 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin, güzergâhı üzerindeki başka kişilere de ateş açtığı belirlendi. İlk ifadeye ilişkin iddialarda, sonraki saldırıların araçları gasbederek kaçışı sürdürmek amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Resmî makamlarca doğrulanan olay yeri bilgilerine göre Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde 3 kişi silahla öldürüldü. Yukarıtandır köyünde yaralı bulunan iki kadın ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Böylece saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

ÖLENLERİN ARASINDA İKİ ÖĞRETMEN BULUNUYOR

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu açıklandı.

Yaşamını yitiren Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir'in İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki öğretmenin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan kent merkezindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI, AFYONKARAHİSAR'A GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıların ardından Eskişehir yönüne kaçan Arif Sefa Özdemir, Seyitgazi ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin kaçışı sırasında Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbettiği de belirlendi.

Güvenlik güçleri, şüphelinin kullandığı SUV tipi aracı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde buldu. Araçta yapılan incelemede pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Eskişehir Valiliği, saldırıların şüphelisinin sağ olarak yakalandığını duyurdu. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Özdemir, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMAYA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Afyonkarahisar Valiliği, olayların bütün yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını açıkladı. Şüphelinin borç anlaşmazlığı ve araç gaspına ilişkin öne sürülen ifadelerinin, olay yeri bulguları ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRILARA YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda silahlı saldırılarla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK, kararın olayların çarpıtılmasını, yanlış bilgilerin yayılmasını ve soruşturmanın olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla alındığını belirtti. Yayın kuruluşlarına mahkeme kararına ve ilgili mevzuata uyma çağrısı yapıldı.

Şüphelinin ilk ifadesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar henüz savcılık tarafından ayrıntılı biçimde doğrulanmadı. Saldırıların kesin nedeni ve olayların tüm aşamaları, devam eden adli soruşturma sonucunda netleşecek.