Alanya turizm sektöründe, on binlerce kişiyi ve devasa bir yerel ekonomiyi yakından ilgilendiren yangın güvenliği denetimlerinde adeta saatli bomba işliyor. Geçmişte Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin feci şekilde can verdiği otel yangınının ardından zorunlu hale getirilen yeni güvenlik yönetmeliklerinde artık son viraja girildi. Konaklama tesislerinin yangına dayanıklı kapılar ve acil durum sistemlerini standartlara uygun şekilde tamamlamaları için tanınan kritik süre 31 Mayıs 2026 tarihinde kesin olarak bitiyor.

TESİSLER İÇİN KRİTİK GERİ SAYIM BAŞLADI

Sürecin Alanya için taşıdığı riski değerlendiren Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, Alanya Belediyesi tarafından ilçedeki tüm turistik işletmelere resmi tebligatların yapıldığını açıkladı. Tesislerin büyük bir kısmının yenileme işlemlerini bitirerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden gelecek denetimi beklediğini belirten Orkan, malzeme tedarik zincirinde zaman zaman yaşanan daralma ve aksaklıklara rağmen 31 Mayıs'a kadar tüm problemlerin aşılacağına inandıklarını dile getirdi.

RUHSAT İPTALİ VE KAPATMA CEZASI YOLDA

Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEYDER) Başkanı Hilmi Uyar ise tehlikenin boyutunu çok daha çarpıcı bir dille ortaya koydu. Uyar, 31 Mayıs itibarıyla yangın merdiveni, ısıya dayanıklı kapı ve itfaiye uygunluk raporu gibi hayati zorunlulukları tam anlamıyla yerine getirmeyen işletmelere tolerans tanınmayacağını, doğrudan faaliyet durdurma ve ruhsat iptali yaptırımlarının devreye gireceğini vurguladı. Piyasada yangına dayanıklı sertifikalı malzeme bulmanın giderek zorlaştığının altını çizen Uyar, bu malzeme krizinin bazı otellerin sezon açılışını tehlikeye atabileceği, hatta açılışları tamamen engelleyebileceği yönünde ciddi uyarılarda bulundu.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 60 İPTAL ŞOKU

Turizmcinin ve bölge esnafının karşı karşıya kaldığı tek tehdit güvenlik denetimleri değil. Küresel krizler ve bölgesel jeopolitik savaş ortamının Türkiye turizmine ağır darbeler vurduğunu belirten Hilmi Uyar, bölgedeki rezervasyonlarda yüzde 60'a varan şok edici iptaller yaşandığını açıkladı. Vadeli ödemeler, açık hesap ve çek-senet sistemiyle sadece 180 günlük kısa bir sezona bel bağlayan Alanya esnafını uyaran Uyar, denetimlerde ortaya çıkacak en ufak bir ihmalin anında mühürleme getireceğini hatırlattı. Bölge esnafının, altından kalkılamayacak maddi kayıplar ve büyük mağduriyetler yaşamaması adına tüm hesaplarını dikkatli yapması ve bu süreci asla hafife almaması istendi.