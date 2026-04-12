Kış aylarından bu yana süregelen bakımsızlık ve doğa olayları sonucu sahil yolundaki istinat duvarının yıkılması, bölgedeki sosyal yaşamı ve yaya güvenliğini durma noktasına getirdi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte, bölge halkının ve turistlerin yoğun olarak kullandığı yaya yolu ile bisiklet yolunda devasa yarıklar ve çökmeler meydana geldi. Turizm sezonunun resmen başlamasıyla birlikte artan insan trafiği, onarılmayan bu yollar nedeniyle her an bir kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor.

​YETKİ KARMAŞASI ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ BERABERİNDE GETİRİYOR

​Bölgede ikamet eden vatandaşlar, aylardır devam eden bu bakımsızlığın bir an evvel son bulmasını istiyor. Özellikle yürüyüş ve bisiklet sporunun merkezi olan bu güzergahta, çöken kısımların etrafında yeterli güvenlik önleminin alınmaması tepkilerin dozunu artırıyor. Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri, sorunun çözümü noktasında muhatap bulamamaktan yakınıyor. Yolun onarımı konusunda sorumluluğun Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mi yoksa yerel belediyede mi olduğu konusundaki belirsizlik, çalışmaların aksamasına neden olurken; vatandaşlar yetki kimde olursa olsun devletin ilgili kurumlarının el ele vererek bu mağduriyeti gidermesi gerektiğini vurguluyor.

​KARANLIKTA KALAN SAHİL YOLU TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

​Yolun fiziksel kusurlarının yanı sıra bölgedeki aydınlatma sorunu da tehlikenin boyutunu katlıyor. Akşam saatlerinde karanlığa bürünen sahil bandında, çöken alanları fark edemeyen yayalar ve bisiklet sürücüleri ölümle burun buruna geliyor. Aydınlatma sisteminin yetersizliği nedeniyle bölgenin güvenli olmaktan çıktığını belirten vatandaşlar, bir facia yaşanmadan önce hem yolun onarılması hem de ışıklandırma sorununa çözüm getirilmesi için yetkililere acil çağrıda bulunuyor.