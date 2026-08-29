Alanya'nın Obaalacami Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan yağış sırasında ormanlık alana yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 dönümlük alanla sınırlı kalarak kontrol altına alındı.

Bölge sakinlerinin alevleri fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi birimleri sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla yangına hem havadan hem de karadan eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

YANGINA NASIL MÜDAHALE EDİLDİ?

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 6 arazözün yanı sıra çok sayıda orman işçisi katıldı. Havadan yapılan su atışları ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede bastırıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede detaylı soğutma faaliyetleri gerçekleştirildi.

ERKEN MÜDAHALE DAHA BÜYÜK BİR HASARI ÖNLEDİ Mİ?

Ormanlık alanların yoğun olduğu Obaalacami bölgesinde, yangının büyümeden sadece 1 dönümlük hasarla atlatılması, hava ve kara unsurlarının koordineli çalışmasının önemini ortaya koydu. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde ve yağışlı havalarda artan yıldırım riskine karşı ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.