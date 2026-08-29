Alanya siyasetinin tanınmış isimlerinden, eski Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uzun yıllar yerel yönetimde görev alan Ertekin'in vefatı, ailesi ve Alanya kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.

Alanya Belediyesi resmi kayıtlarına göre Ertekin, 1999 ile 2014 yılları arasında kesintisiz olarak 15 yıl boyunca Cikcilli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde Cikcilli, hızla büyüyerek Alanya merkezle birleşen yoğun bir yerleşim merkezine dönüştü. MHP çatısı altında siyaset yapan Ertekin, beldenin son belediye başkanı olarak görev yaptı.

BÜYÜKŞEHİR YASASI VE MECLİS ÜYELİĞİ DÖNEMİ

Antalya'nın büyükşehir statüsü kazanmasıyla 2014 yılında belde belediyeleri kapatılarak mahalleye dönüştürüldü. Yerel basında yayımlanan haberlere göre, başkanlık görevi sona eren Ertekin, aynı yıl Alanya Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliğine seçildi. İlerleyen yıllarda Plan ve Bütçe Komisyonu ile belediye encümeninde de aktif rol alan deneyimli siyasetçi, 2024 yılında aktif siyasi yaşamını sonlandırdı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Cikcilli'nin kentsel gelişiminde önemli pay sahibi olan eski başkan için düzenlenecek cenaze programı belli oldu. Kerim Ertekin'in cenazesi, 30 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ertekin, başkanlık sonrası dönemde de 2016 yılında eski belde belediye başkanlarını bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yaparak Alanya'nın yerel yönetim hafızasına katkı sunmuştu.