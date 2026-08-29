Antalya’da trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında uzun süre devam eden kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda motokurye, otomobil sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırarak defalarca yumrukladı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken kavga aralıklarla yeniden başladı.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, trafikte seyreden otomobil sürücüsü ile motokurye arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmayla başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar araçlarından uzaklaşarak karşı karşıya geldi. Motokurye, otomobil sürücüsünü kaputun üzerine yatırıp art arda yumrukladı. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle taraflar bir süre birbirinden uzaklaştırıldı.

SÜRÜCÜ SERT CİSİMLE KARŞILIK VERDİ

Kavganın sona ermediği görüntülere yansıdı. Otomobil sürücüsü eline aldığı sert bir cisimle önce motosiklete, ardından motokuryenin başına vurdu. Bunun üzerine iki taraf yeniden birbirine yönelirken çevredekiler tekrar araya girdi. Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk haberlerde olayın ardından taraflar hakkında gözaltı, şikayet veya adli işlem yapıldığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

TRAFİKTE TARTIŞMAYI SÜRDÜRMEK RİSKİ BÜYÜTÜYOR

Trafikte yaşanan yol verme, şerit değiştirme veya geçiş önceliği anlaşmazlıklarının araçtan inilerek sürdürülmesi, basit bir trafik tartışmasının kısa sürede fiziksel şiddete dönüşmesine neden olabiliyor. Böyle durumlarda tarafların birbirleriyle hesaplaşmak yerine güvenli bir noktaya geçmesi, tehlikenin devam etmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk birimlerine ihbarda bulunması gerekiyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ADLİ SÜREÇTE İNCELENEBİLİYOR

Benzer trafik kavgalarında şikayet veya ihbar üzerine polis tarafların ifadelerine başvurabiliyor. Çevredeki güvenlik kameraları, araç kameraları ve vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de olayın başlangıcının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesinde incelenebiliyor. Toplanan deliller ve tarafların beyanları doğrultusunda hazırlanan evrak, olayın niteliğine göre adli makamlara gönderilebiliyor.

ANTALYA TRAFİĞİNDE MOTOSİKLET YOĞUNLUĞU

Antalya’da turizm, yemek ve paket teslimatı gibi hizmet sektörlerinin oluşturduğu hareketlilik nedeniyle motokuryeler günün büyük bölümünü kent trafiğinde geçiriyor. Otomobiller ile motosikletlerin yoğun biçimde aynı yol ağını kullanması, özellikle kavşaklarda, şerit değişimlerinde ve sıkışık trafikte sürücülerin birbirlerinin hareketlerini gözetmesini daha önemli hale getiriyor. Motosikletlilerin fiziksel olarak daha korumasız olması nedeniyle trafikte yaşanan bir temas veya tartışmanın sonuçları da ağırlaşabiliyor.

ANLAŞMAZLIKLARDA RESMİ YOLLAR KULLANILMALI

Trafikte bir başka sürücünün kural ihlali yaptığını düşünen kişinin fiziksel müdahalede bulunması yerine plaka ve olay yeri gibi bilgileri mümkün olduğunca güvenli biçimde kaydederek yetkili birimlere başvurması önem taşıyor. Antalya’da kaydedilen olay da yol verme nedeniyle başlayan kısa süreli bir anlaşmazlığın, tarafların karşılıklı müdahaleleriyle nasıl uzun süren bir kavgaya dönüşebildiğini ortaya koydu.