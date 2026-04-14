Altyapı sonrası ortaya çıkan farklı kaplama görüntüsü, Alanya’da sürücüleri ve mahalle sakinlerini rahatsız ediyor

Alanya’da son dönemde hız kazanan altyapı ve kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkan yol görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin farklı noktalarında yapılan çalışmalar sonrası yolların bir bölümünün asfalt, bir bölümünün parke, bazı alanların ise betonla kapatılması dikkat çekti.

Ortaya çıkan bu düzensiz görüntü nedeniyle sürüş konforunun azaldığını belirten vatandaşlar, aynı yol üzerinde farklı kaplama türlerinin kullanılmasının hem estetik hem de kullanım açısından sorun oluşturduğunu dile getiriyor.

AYNI YOLDA ÜÇ FARKLI KAPLAMA

Özellikle kazı yapılan bölgelerde yolun eski haline tek tip olarak döndürülmemesi eleştiri konusu oldu. Alanya’da altyapı çalışmaları sonrası yolların düzensiz kapatılması vatandaşları hayretler içinde bıraktı.

“BÖYLE OLACAĞI SÖYLENMEMİŞTİ”

Çalışmaların başlangıcında daha düzenli bir sonuç beklendiğini ifade eden vatandaşlar, verilen sözlerle ortaya çıkan tablo arasında fark olduğunu savunuyor. Tepkisini dile getiren bazı vatandaşlar, “Çalışmalar yapılırken yolların daha düzgün olacağı söylenmişti. Şimdi ise her yer parça parça. Bu nasıl iş?” diyerek duruma tepki gösterdi.