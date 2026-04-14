OBAALACAMİ Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, mahallede selden bu yana onarılmayan yollarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaduman, özellikle turizm sezonu öncesinde çözüm beklediklerini ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti. Mahallede üç ayrı noktada yol sorunu bulunduğunu belirten Karaduman, “Yolumuz selden beri bu halde. Üç ayrı noktada yollar bozuk. Bunu defalarca dile getirdim” dedi.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Sorunun ilgili kurumlara iletildiğini söyleyen Karaduman, turizm sezonu öncesi yetkililerle görüştüğünü belirterek, “Ben bu konuyu, turizm sezonu açılmadan önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Müdürü Ahmet Uzun ile görüştüm. ‘Akşam geleceğim, sabah geleceğim’ denildi ama maalesef gelinmedi. Durum ortada” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR YOK GİBİ”

Alanya Belediyesi’nin bazı noktalarda müdahalede bulunduğunu da dile getiren Karaduman, “Alanya Belediyesi olmazsa bu yolları da düzeltemeyeceğiz. Birçok noktada müdahale ediyor. Ama Büyükşehir yok gibi, açık ve net söylüyorum” dedi. Yol güvenliğine dikkat çeken Karaduman, “Yollar çökerse daha büyük tehlikeler oluşur. Birçok kazaya sebebiyet verildi. Bunu defalarca söyledik” diye konuştu.

“TURİZM MERKEZLERİ İHMAL EDİLİYOR”

Karaduman, “Yayla yolları yapılıyor ama turizm merkezlerindeki yollar ihmal ediliyor. Kadıpınarı-Değirmendere yolunu defalarca söyledim. Kışın yine geçilemedi, su taşkınları oldu” dedi.

“GÖREVE DAVET EDİYORUM”

Kadıpınarı-Değirmendere hattında acil çalışma gerektiğini vurgulayan Karaduman, “Bu durum günümüze yakışmıyor. Göreve davet ediyorum. Kim yapacaksa buyursun gelsin” sözleriyle açıklamasını tamamladı. (Şerife ÇOBAN)