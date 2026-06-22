Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran'da Ağrı'daki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından hem adli hem de idari inceleme başlatılmıştı. Ölümün kesin nedenine ilişkin süreç sürerken, öğretmenin daha önce çeşitli kurumlara dilekçeler verdiği ve yaşadığı sorunları yetkililere bildirdiği iddiaları gündeme gelmişti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

İddialara göre Koparan'ın yaptığı başvuruların yeterince değerlendirilmediği yönündeki incelemeler kapsamında Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş hakkında da işlem yapıldı. İdari soruşturma çerçevesinde Özmüş'ün görevden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVİ SONA ERDİRİLDİ

Soruşturmanın odağındaki isimlerden Karakazan İlkokulu Müdürü Melahat İleri hakkında da idari karar alındı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İleri'nin müdürlük görevinin sona erdirildiği ve öğretmen kadrosuna döndürüldüğü yönündeki bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Melahat İleri hakkında, Koparan'a yönelik mobbing ve baskı uyguladığı iddiaları bulunuyor. Ancak bu iddialar hakkında adli ve idari süreçlerin devam ettiği, nihai kararın soruşturmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtiliyor.

USULSÜZ ATAMA İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Olayın ardından Melahat İleri'nin geçmişteki müdürlük atamasına ilişkin çeşitli iddialar da kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Bazı çevreler tarafından atama sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları dile getirilirken, bu konuda yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAKANLIK SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili yaptığı açıklamada teftiş sürecinin başlatıldığını belirterek, soruşturmanın emniyet ve adli makamlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bakanlık, ihmali veya sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma devam ediyor. Soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyunun merak ettiği birçok sorunun da netleşmesi bekleniyor.