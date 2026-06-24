Özgür Özel'in TBMM'deki son grup toplantısında kullandığı ifadeler de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özel, konuşmasında “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Eninde sonunda iktidara ulaşacağız. Yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle dikkat çekmişti.

YENİ PARTİ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Son günlerde sosyal medyada ve bazı siyasi kulislerde, Özgür Özel'in olası bir yeni parti hazırlığında olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme taşındı. Daha önce de çeşitli kaynaklarda farklı isimlerin dillendirildiği yeni parti senaryoları kamuoyunda tartışılmıştı. Bazı kulis haberlerinde “İstiklal Partisi” ismi öne çıkarken, son paylaşımlarda farklı bir isim dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, kurulacağı öne sürülen partinin adının “Yürüyüş Partisi” olacağı iddia edildi. Aynı paylaşımlarda partiye ait olduğu öne sürülen logo tasarımları da yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ancak söz konusu isim ve logoya ilişkin CHP'den ya da Özgür Özel cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle “Yürüyüş Partisi” adı ve paylaşılan logo, şu aşamada yalnızca kulis bilgisi ve sosyal medya iddiası olarak değerlendiriliyor.

ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da tartışmaları güçlendirdi. Enginyurt, “Eylül ayında olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek, 2027'den önce kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde yürüyüş başlasın” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım, Ankara'da konuşulan yeni parti iddialarıyla birlikte değerlendirilirken, siyasi kulislerde önümüzdeki döneme ilişkin senaryoların daha da yoğunlaşmasına neden oldu.

Şu ana kadar Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağına ilişkin resmi bir karar ya da açıklama bulunmuyor. Tartışmalar ağırlıklı olarak kulis bilgileri ve sosyal medya paylaşımları üzerinden sürüyor.