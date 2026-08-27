MUĞLA kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum ile Fethiye arasındaki denizlerde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında, “Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Yarın saat 17.00'de Bodrum ile Datça arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Fırtınanın etkili olacağı süre boyunca denize açılacak balıkçıların ve diğer deniz araçlarının dikkatli olması istendi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların ve denizcilerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.