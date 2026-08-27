Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki yeşil alanların düzenini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir bakım programı yürütüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen budama, çim biçme ve tırpanlama işlemleriyle ortak kullanım alanları daha estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

ENGELSİZ PARK ZEMİNİ YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan Engelsiz Parkı'nda özel bir düzenleme hayata geçirildi. Engelli bireylerin alanı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi amacıyla parkın 230 metrekarelik kauçuk zemini tamamen yenilendi.

İLÇE STADINDA BAKIM ÇALIŞMALARI NELER?

Sadece dinlenme alanları değil, ilçenin spor altyapısı da periyodik bakım programı kapsamında elden geçiriliyor. Kemer İlçe Stadı'nın zamanla bozulan zemininde ve çimlerinde iyileştirmeler yapılarak, saha yeniden güvenli spor müsabakalarına elverişli hale getirildi.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlara yönelik onarım çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda aralıksız devam edeceği bildirildi.